Serão ofertadas aulas de defesa pessoal, palestras e integração para mulheres de todas as idadesFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Ginásio Três Poços recebe evento gratuito de jiu-jitsu voltado ao empoderamento feminino no sábado (23)
Com apoio da Prefeitura, serão ofertadas aulas de defesa pessoal, palestras e integração para mulheres de todas as idades
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Volta Redonda recebe reconhecimento nacional em Brasília (DF) por excelência em gestão sustentável
Município conquistou a categoria Topázio do Selo Caixa Gestão Sustentável, sendo o único do Sul Fluminense contemplado com a certificação em 2026
Volta Redonda é referência para implantação do SEI em Bom Jardim
Equipe da Seplag participou de reunião técnica online atendendo à solicitação do município da região serrana, que irá implantar o Sistema Eletrônico de Informações em breve
Assistência Social de Volta Redonda abre consulta pública para oficinas do Programa de Inclusão Produtiva nos Cras
Moradores têm até sexta-feira (22) para participar do levantamento que vai ajudar a definir cursos gratuitos oferecidos nas comunidades
Inscrições para curso gratuito de Programador Mobile vão até sexta-feira (22) em Volta Redonda
Capacitação é fruto de parceria entre prefeitura e Senai. Aulas começam dia 25 (segunda-feira)
Fluxo integrado da rede de proteção ajuda na condução de caso de violência contra criança em Volta Redonda
Protocolo criado no ano passado reúne órgãos públicos e instituições para agilizar acolhimento e proteção das vítimas
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