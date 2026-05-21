Serão ofertadas aulas de defesa pessoal, palestras e integração para mulheres de todas as idades - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Serão ofertadas aulas de defesa pessoal, palestras e integração para mulheres de todas as idadesFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 21/05/2026 13:53

Volta Redonda - O Ginásio Poliesportivo Heth Lustosa Bastos, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, recebe no sábado (23), a partir das 9h, um evento especial voltado exclusivamente para mulheres. O evento conta com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais da Juventude (Sejuv), de Esporte e Lazer (Smel), de Cultura (SMC) e de Assistência Social (Smas).

O encontro tem como principal objetivo promover autodefesa, autoconfiança e segurança feminina, mostrando como o jiu-jitsu pode ser uma ferramenta poderosa na vida das mulheres. A iniciativa é gratuita e aberta a mulheres de todas as idades.

A programação promete uma manhã de muito aprendizado, troca de experiências e fortalecimento feminino por meio da arte suave.

Durante o aulão comandado pela professora Helena Juvêncio, as participantes terão acesso a técnicas de jiu-jitsu aplicadas à defesa pessoal, além de treino aberto e vivência prática no tatame.

A programação também contará com palestras voltadas ao fortalecimento emocional e psicológico, além de um café da manhã para as participantes.

Pensando também nas mães que desejam participar do evento, haverá distribuição de pipoca e algodão doce, além de brinquedos para crianças.