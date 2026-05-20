Município conquistou a categoria Topázio do Selo Caixa Gestão Sustentável, sendo o único do Sul Fluminense contemplado com a certificação em 2026 - Foto: Divulgação/SMDET

Município conquistou a categoria Topázio do Selo Caixa Gestão Sustentável, sendo o único do Sul Fluminense contemplado com a certificação em 2026Foto: Divulgação/SMDET

Publicado 20/05/2026 17:18

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), participou nessa terça-feira (19) da cerimônia de reconhecimento dos municípios contemplados com o Selo Caixa Gestão Sustentável, da Caixa Econômica Federal (CEF). O evento foi realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília (DF).

Volta Redonda foi a única cidade do Sul Fluminense contemplada com a certificação em 2026, alcançando a categoria Topázio, uma das mais importantes do selo concedido pela Caixa Econômica Federal aos municípios que demonstram excelência na aplicação de práticas de governança, responsabilidade socioambiental e desenvolvimento urbano sustentável.

A certificação avalia 22 indicadores distribuídos em quatro dimensões estratégicas: ambiental, social, governança e climática. Entre os critérios analisados estão planejamento urbano, transparência administrativa, responsabilidade fiscal, gestão ambiental, políticas sociais e ações voltadas à sustentabilidade e adaptação climática.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância do reconhecimento para o município e o compromisso da gestão com políticas públicas eficientes e sustentáveis.

“Esse selo representa o resultado de um trabalho sério, responsável e comprometido com o desenvolvimento sustentável de Volta Redonda. Seguimos investindo em políticas públicas que melhoram a qualidade de vida da população, com responsabilidade fiscal, transparência e planejamento. É um reconhecimento importante que reforça o caminho que estamos construindo para o futuro da nossa cidade”, afirmou.

“Receber esse reconhecimento da Caixa, na categoria Topázio do Selo Gestão Sustentável, é motivo de muito orgulho para Volta Redonda. Essa conquista demonstra que o município vem avançando de forma consistente em políticas públicas voltadas à sustentabilidade, governança, responsabilidade fiscal e desenvolvimento social. Representar o prefeito em Brasília foi uma honra e também a confirmação de que Volta Redonda vem se consolidando como referência regional em gestão pública sustentável e inovação administrativa”, destacou o secretário interino de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lee, que representou o município na cerimônia em Brasília.