Entrega de cestas, através do Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal, leva acolhimento, dignidade e esperança para pessoas em situação de vulnerabilidade - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Entrega de cestas, através do Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal, leva acolhimento, dignidade e esperança para pessoas em situação de vulnerabilidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 22/05/2026 14:13

Volta Redonda - O alimento que chega à mesa também leva acolhimento, cuidado e esperança. Em Volta Redonda, cerca de 300 famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) receberam, nos últimos dias, cestas com legumes e frutas por meio do programa Comida de Verdade, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal.

Na primeira etapa das entregas, realizada no último dia 14, foram atendidos 16 Cras, com 126 cestas distribuídas. Nessa quinta-feira (21), outras 170 cestas chegaram a 19 unidades.

Os alimentos, produzidos pela agricultura familiar e recebidos pelo Banco de Alimentos do município, foram distribuídos às famílias acompanhadas pela rede socioassistencial, garantindo reforço na alimentação e mais qualidade de vida para quem mais precisa.

Para muitas famílias, a entrega representa mais do que alimentos frescos na mesa, mas a certeza de que não estão sozinhas. Moradora do bairro Vila Brasília, Gabriele Monteiro da Silva, de 22 anos, é mãe solo e relembrou os momentos difíceis em que encontrou apoio no Cras.

“Está sendo muito bom. Eu sou mãe solteira e às vezes fica difícil eu conseguir comprar. Me ajuda muito, é um acolhimento com a gente. Eu estava desempregada e consegui um emprego agora, mas o Cras sempre me ajudou muito”, afirmou.

Também mãe solo, Ketelen Maria de Oliveira, de 26 anos, destacou o alívio que a ajuda traz para dentro de casa. “Eu estou grávida e tenho dois filhos. É uma boa ajuda para a gente que precisa, com uma alimentação com frutas e legumes para as crianças. Agradeço muito a ajuda. O atendimento é muito bom, eu já recebo cesta básica e agora estou recebendo os alimentos, sempre que pode o pessoal do Cras está me ajudando”, destacou.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, destacou que a iniciativa representa um trabalho de cuidado com as pessoas e combate à insegurança alimentar.

“Quando a gente entrega uma cesta com alimentos frescos e nutritivos, estamos levando mais do que comida. Estamos levando dignidade, acolhimento e a certeza de que essas famílias não estão sozinhas. É um trabalho feito com muito carinho, pensando principalmente em quem mais precisa desse apoio no dia a dia”, afirmou.