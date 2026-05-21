Equipe da unidade marcou presença no I Congresso da Rede Global de Bancos de Leite Humano, realizado na capital fluminenseFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Banco de Leite Humano do HSJB representa Volta Redonda em evento internacional no Rio
Equipe da unidade marcou presença no I Congresso da Rede Global de Bancos de Leite Humano, realizado na capital fluminense pelo Ministério da Saúde, Fiocruz e instituições parceiras
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Baile da Melhor Idade da Assistência Social de Volta Redonda celebra os 53 anos da AAP-VR
Com integração, lazer e serviços à população em Volta Redonda, evento reuniu idosos dos Cras e ofereceu ações sociais gratuitas na Praça Pandiá Calógeras
Prefeito Neto anuncia antecipação da primeira parcela do 13º do funcionalismo de Volta Redonda
Serão pagos cerca de R$ 30 milhões a aproximadamente 13,5 mil servidores no próximo dia 12
Ginásio Três Poços recebe evento gratuito de jiu-jitsu voltado ao empoderamento feminino no sábado (23)
Com apoio da Prefeitura, serão ofertadas aulas de defesa pessoal, palestras e integração para mulheres de todas as idades
Volta Redonda recebe reconhecimento nacional em Brasília (DF) por excelência em gestão sustentável
Município conquistou a categoria Topázio do Selo Caixa Gestão Sustentável, sendo o único do Sul Fluminense contemplado com a certificação em 2026
Volta Redonda é referência para implantação do SEI em Bom Jardim
Equipe da Seplag participou de reunião técnica online atendendo à solicitação do município da região serrana, que irá implantar o Sistema Eletrônico de Informações em breve
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