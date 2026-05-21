Equipe da unidade marcou presença no I Congresso da Rede Global de Bancos de Leite Humano, realizado na capital fluminense - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Equipe da unidade marcou presença no I Congresso da Rede Global de Bancos de Leite Humano, realizado na capital fluminenseFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 21/05/2026 16:02

Volta Redonda - O município de Volta Redonda marcou presença, nesta semana, no I Congresso da Rede Global de Bancos de Leite Humano, realizado no Rio de Janeiro, com a presença da equipe do Banco de Leite Humano do Hospital São João Batista (HSJB). Promovido em parceria entre o Ministério da Saúde, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), dentre outras instituições, o evento celebra o Dia Nacional e Mundial de Doação de Leite Humano (19/5) – data instituída no Brasil pela Lei 13.227/2015, que busca conscientizar sobre a importância do ato para salvar a vida e garantir o desenvolvimento de bebês prematuros ou com baixo peso.

O coordenador do Banco de Leite Humano do HSJB, o enfermeiro André Luiz Baptista Reis, explica que o congresso teve como propósito debater iniciativas para buscar estabelecer um diálogo direto com a estratégia global de saúde no período de 2025 a 2028 (GPW14 – 14º Programa Geral de Trabalho), estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objetivo de revitalizar as ações necessárias para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Para muitos recém-nascidos internados, principalmente os prematuros e de baixo peso, o leite humano é essencial para a recuperação, fortalecimento da imunidade e aumento das chances de sobrevivência. Cada frasco doado representa esperança, cuidado e vida”, explicou André.

Também participaram do evento as enfermeiras Kathleen Monteiro de Oliveira (Banco de leite do HSJB) e Carla Castro (Maternidade do HSJB), além da Dra. Alessandra Guedes, representando a área técnica de aleitamento materno da Secretaria de Estado da Saúde, e de Renara Guedes Araújo, que atua na Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, do Ministério da Saúde.

Durante o congresso, foram abordados temas como campanhas de doação do Ministério da Saúde, a rede brasileira de bancos de leite humano, entre outros tópicos, com a participação de representantes – além da Fiocruz e do Ministério da Saúde – da Agência Brasileira de Cooperação (Ministério das Relações Exteriores) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O evento contou, ainda, com homenagens, certificações e lançamentos; além de outras atividades, incluindo miniconferência sobre a ressignificação da doação de leite humano no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Volta Redonda oferta suporte completo às doadoras

O Banco de Leite Humano de Volta Redonda oferece todo o suporte necessário às mães, desde o auxílio na amamentação até o acompanhamento das doadoras. A unidade orienta sobre a extração e o armazenamento do leite, além de manter contato contínuo durante todo o processo.

O serviço também fornece um kit com frascos esterilizados e realiza a coleta domiciliar das doações. Após chegar ao Banco de Leite Humano, o leite é pasteurizado e distribuído aos recém-nascidos conforme suas necessidades nutricionais.

Como ser doadora?

Para ser doadora, é necessário estar amamentando, ser saudável, apresentar exames pré ou pós-natal compatíveis com a doação e não fazer uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, pelos telefones (24) 3512-8348, (24) 3512-8305 e 0800-240-0034. Em Barra Mansa, o contato é (24) 3512-0719, com funcionamento do posto de coleta das 7h às 14h.