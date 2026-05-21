Chamada pública da Secretaria de Cultura é para artistas locais interessados em se apresentar em eventos do calendário cultural e turístico do município - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Chamada pública da Secretaria de Cultura é para artistas locais interessados em se apresentar em eventos do calendário cultural e turístico do municípioFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 21/05/2026 16:07

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), está com inscrições abertas até o próximo dia 28 (quinta-feira) para o edital de Seleção de Apresentações Musicais para Datas Especiais do Calendário Cultural e Turístico do município. Os artistas interessados podem se inscrever de forma on-line através do portal oficial da SMC (https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br), onde é possível acessar o edital, a ficha de inscrição e os anexos. Em caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelo telefone (24) 3512-9851.

“O objetivo da chamada pública é incentivar a manifestação cultural de Volta Redonda/RJ de forma potencializada e isonômica, mediante pagamento de cachê, conforme demanda da secretaria, visando estimular a geração de renda, a difusão de produções artísticas e o estímulo criativo cultural”, disse o secretário Anderson de Souza, acrescentando que as apresentações serão oferecidas à população de forma gratuita, e que terão ações de inclusão para pessoas com deficiência (PCDs).

De acordo com o edital, poderão participar músicos com carreira solo, DJs, duplas e bandas musicais, considerando-se músico local aquele residente ou com atuação comprovada em Volta Redonda. A participação é aberta a pessoa física ou jurídica, nas condições da categoria pretendida, sendo obrigatória a comprovação de no mínimo três anos de atuação para músicos solos, duplas e DJs, e de cinco anos para bandas, comprovada obrigatoriamente através de portfólio.

Cada proponente poderá se inscrever em quantas categorias desejar, desde que comprove atuação na modalidade, mas com possibilidade de seleção em apenas uma delas.

A Secretaria Municipal de Cultura destaca, ainda, que fará a seleção do estilo musical de acordo com a pertinência temática do evento a ser realizado.