Entrada do evento, que abre a Semana da Juventude Empreendedora em Volta Redonda, pode ser trocada por 1kg de alimento não perecível - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Entrada do evento, que abre a Semana da Juventude Empreendedora em Volta Redonda, pode ser trocada por 1kg de alimento não perecívelFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 21/05/2026 16:04

Volta Redonda - A troca solidária de ingresso para a palestra do medalhista olímpico Flávio Canto, que abre a Semana da Juventude Empreendedora em Volta Redonda na próxima segunda-feira (25), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., já teve início e irá até o dia do evento. A entrada para assistir ao ex-judoca pode ser trocada por 1kg de alimento não perecível, ou um litro de leite, no Centro Oportunizar, que fica na Rua 16, nº 245, na Vila Santa Cecília.

Com o tema “Caminho: da performance ao legado”, Flávio Canto abordará temas como disciplina, superação, liderança e construção de propósito pessoal e profissional.

“Vai ser um momento incrível de troca, inspiração e conversas sobre oportunidades, empreendedorismo, superação e futuro. Tenho certeza que será uma experiência transformadora para todo mundo que quer aprender, crescer e fazer acontecer. Espero toda a juventude de Volta Redonda lá para participar deste momento muito especial”, convocou Flávio Canto.

Além da participação de Flávio Canto, a Semana Juventude Empreendedora, que acontece de 25 a 29 de maio, contará com uma série de palestras, workshops e visitas técnicas em empresas e instituições da cidade, promovendo experiências práticas e incentivando o empreendedorismo, a inovação e a qualificação profissional entre jovens de 16 a 29 anos.

“É uma semana inteira pensada para incentivar os jovens a acreditarem em seu potencial e ampliarem suas perspectivas profissionais e pessoais. E nada melhor do que iniciarmos a programação com a participação inspiradora do Flávio Canto, medalhista olímpico e referência em todo o Brasil. Com certeza será um evento muito especial e que abrirá em grande estilo a nossa Semana Juventude Empreendedora”, destacou o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho.

A Semana Juventude Empreendedora conta com apoio da Fecomércio-RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro); Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio no Rio de Janeiro); CDL Jovem-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda); e das secretarias municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) e Cultura (SMC); além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).