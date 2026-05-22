Evento promovido pela Smas reuniu atendimentos sociais, orientações de saúde, atualização do Cadastro Único e serviços de cidadania - Foto: Carlos Gabriel Barroso - Smas

Evento promovido pela Smas reuniu atendimentos sociais, orientações de saúde, atualização do Cadastro Único e serviços de cidadaniaFoto: Carlos Gabriel Barroso - Smas

Publicado 22/05/2026 14:07

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nessa quinta-feira, 21, o evento: “Inclusão Produtiva em Ação”, na Praça Namen Cury, no bairro Vila Mury. Promovida pelo Centro de Inclusão Produtiva do bairro e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Retiro – unidades do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) –, a iniciativa ofereceu uma série de serviços gratuitos voltados ao fortalecimento da cidadania, inclusão social e geração de oportunidades para a população.

Ao longo do dia, moradores tiveram acesso ao mutirão de inclusão e atualização do Cadastro Único, Assistência Social Jurídica, orientações sociais, palestras em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) sobre a importância do acompanhamento de saúde, bem-estar e saúde mental na terceira idade, além de serviços do Caminhão Salão da Cidadania, como corte de cabelo.

A ação também contou com divulgação de oficinas e atividades voltadas à inclusão produtiva, ampliando o acesso da população a oportunidades de qualificação e fortalecimento da autonomia das famílias, para o acesso ao mundo do trabalho, atendidas pela rede socioassistencial do município. Durante o evento, também foram apresentadas oficinas que serão oferecidas no próximo semestre pelo Programa de Inclusão Produtiva, como pintura, artesanato e manicure.

A coordenadora do Cras Retiro, Adelvânia Guedes, destacou que a proposta da ação é aproximar os serviços públicos da população e incentivar a participação dos moradores nas atividades ofertadas pelo município.

“O nosso objetivo é trazer as pessoas para o Programa de Inclusão Produtiva, participar das nossas oficinas e, a partir daí, construir caminhos para geração de renda e autonomia das famílias”, afirmou a coordenadora.

A coordenadora do Centro de Inclusão Produtiva da Vila Mury, Sandra Ferreira Vieira, explicou que a ação organizada em parceria com o Cras Retiro visa fortalecer o acesso da população aos serviços socioassistenciais.

“Nosso objetivo foi manter essa parceria em prol da população. Estamos realizando mais uma busca ativa para incluir os usuários nos serviços ofertados pelo Cras e também pelo Programa de Inclusão Produtiva. Além disso, trouxemos a campanha Maio Laranja, em parceria com equipamentos da Proteção Social Especial (DPSE), fortalecendo a conscientização sobre o combate à violência contra crianças e adolescentes”, ressaltou.

Serviço mais próximo da população

Moradora do bairro Vila Mury, Joana Darc da Silva Pereira, de 75 anos, aproveitou a ação para renovar o Cadastro Único e destacou a importância de a iniciativa acontecer próxima à residência dos moradores. “Eu já faço parte do grupo e vim renovar meu Cadastro Único. Ter essa atividade pertinho da nossa casa é maravilhoso”, afirmou.

Moradora do bairro Retiro, Carla do Rosário Felipe, de 66 anos, também aproveitou a ação para buscar serviços e orientações. “Eu participo do grupo e vim aproveitar para resolver algumas questões, como o rendimento do imposto de renda e também fazer o meu Cadastro Único”, contou.

A subsecretária Municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou a importância da integração entre os serviços oferecidos durante a ação. “É um trabalho que reúne diferentes frentes de atendimento para oferecer mais cuidado, orientação e acesso aos direitos. Quando os serviços chegam mais próximos da população, conseguimos ampliar o alcance das Políticas Públicas e fortalecer o vínculo com a comunidade”, disse Larissa.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Cristiane Alves, enfatizou que ações itinerantes são fundamentais para ampliar o acesso nos territórios, e garantir oferta de serviços da Assistência Social.

“Levar os serviços diretamente aos bairros facilita o acesso da população e fortalece a Proteção Social Básica. Essas ações aproximam ainda mais a Assistência Social das famílias e ajudam a garantir direitos e oportunidades”, destacou Cristiane.