Iniciativa prepara jovens e adultos para o mundo do trabalho, por meio de oficinas e vivências práticas - Foto: Clara Preta/Smas

Iniciativa prepara jovens e adultos para o mundo do trabalho, por meio de oficinas e vivências práticasFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 22/05/2026 16:06

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nesta sexta-feira, dia 22, a formatura de mais uma turma do Projeto Novos Horizontes/Acessuas Trabalho. A solenidade, realizada na plenária da Câmara Municipal de Volta Redonda, reuniu cerca de 100 alunos que concluíram as oficinas de capacitação voltadas para a preparação e inclusão no mercado de trabalho.

O projeto é desenvolvido em parceria com o Governo Federal, por meio do Programa Acessuas Trabalho, e beneficiou jovens e adultos que buscam uma oportunidade profissional ou a reinserção no mercado de trabalho.

A jovem Isabel Martins da Silva, de 17 anos, moradora do Belmonte, participou da oficina de empreendedores e destacou a importância da oportunidade para sua preparação profissional. “Mudou muito. Agora eu me sinto mais preparada e com mais confiança para buscar um emprego. Acredito que esse curso vai abrir portas e trazer mais oportunidades pra mim”, contou.

Durante a oficina, os participantes tiveram acesso a temas como postura em entrevistas de emprego, trabalho em equipe, autoestima, elaboração de currículo e comportamento profissional. Além da parte teórica, a iniciativa também promoveu visitas a faculdades, secretarias municipais e empresas privadas. Os alunos ainda foram cadastrados no Programa Jovem Aprendiz e no Cadastro Jovem, garantindo prioridade no preenchimento de vagas.

A participante Patrícia Albino Siqueira, formada pela turma do Jardim Amália I, ressaltou o impacto positivo do projeto em sua trajetória pessoal. “Pra mim foi muito importante, porque o projeto é muito bom, que levanta a autoestima, nos valoriza como pessoa, incentiva, encoraja e através do projeto eu tive o impulso de voltar a estudar, voltar a fazer faculdade, que era algo que estava parado há muito tempo e agora eu vou realizar isso. Eu me sinto muito feliz e satisfeita de poder participar. Eu acho que o projeto não pode parar, ele tem que continuar, porque ele é de grande importância pra sociedade”, afirmou.

Representado pela assessora Denise Alves durante a cerimônia, o deputado estadual Munir Neto destacou a importância do projeto para a transformação social e profissional dos participantes.

“Ver mais uma turma formada pelo Projeto Novos Horizontes é a certeza de que estamos investindo no que realmente transforma vidas: oportunidade, qualificação e esperança. Esse projeto nasceu para abrir portas, preparar nossos jovens e adultos para o mercado de trabalho e mostrar que todos têm potencial para construir um futuro melhor. Cada certificado entregue representa uma nova chance, um recomeço e a possibilidade de conquistar os sonhos através da educação e da inclusão produtiva”, destacou o deputado.

A coordenadora do Projeto Novos Horizontes, Letícia Silvério, destacou o impacto das oficinas na vida dos participantes. “Muitos chegam inseguros e, ao final do projeto, já conseguem enxergar novas perspectivas para suas vidas. Ver essa evolução e acompanhar cada conquista é muito emocionante para toda a equipe”, concluiu.

Projeto

O Projeto Novos Horizontes, de âmbito municipal, foi criado em consonância ao Governo Federal, por meio do Programa Acessuas, e é voltado para o fortalecimento da inclusão produtiva e preparação para o mundo do trabalho. A iniciativa aborda a inserção do jovem, a partir dos 14 anos, na vivência profissional, incentivando o despertar de talentos, a construção de novos objetivos e o desenvolvimento de habilidades para o início da vida profissional.

O projeto também atua na reinserção de adultos no mercado de trabalho, seja no emprego formal ou no empreendedorismo, estimulando a criatividade, a autoestima, a autonomia financeira e a realização pessoal.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou a importância da iniciativa para a inserção no mundo do trabalho. “Esse projeto abre portas e oferece ferramentas para que jovens e adultos possam buscar novas oportunidades, fortalecer a autoestima e construir novos caminhos profissionais e pessoais”, disse.

Atividades

Destinado a pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), o Projeto Novos Horizontes promove de oito a dez encontros com temas técnicos, conhecimentos gerais e atualidades, além de debates em grupo, atividades lúdicas e visitas a centros de educação profissionalizante.

As atividades são oferecidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), nos Centros de Inclusão Produtiva (CIPs) e em outras unidades da prefeitura, como a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), o Centro de Qualificação Profissional (CQP) da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), o Centro POP e o Abrigo Seu Nadim.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB), Cristiane Alves, destacou a importância do trabalho realizado junto aos usuários da Assistência Social. “O Projeto Novos Horizontes representa oportunidade, acolhimento, transformação e garantia de oportunidades. É gratificante acompanhar o crescimento dos participantes e perceber como eles passam a acreditar mais no próprio potencial e nas possibilidades para o futuro”, afirmou.