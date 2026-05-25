Unidade da Assistência Social oferece atendimento especializado gratuito para pessoas e famílias em situação de violação de direitos - Foto: Geraldo Gonçalves/Smas

Unidade da Assistência Social oferece atendimento especializado gratuito para pessoas e famílias em situação de violação de direitosFoto: Geraldo Gonçalves/Smas

Publicado 25/05/2026 15:42

Volta Redonda - O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Volta Redonda já realizou 1.064 atendimentos em 2026, com uma média de 266 mensais. O equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) atua no acolhimento e acompanhamento de pessoas e famílias que enfrentam situações de violência, negligência e violação de direitos, oferecendo suporte técnico e especializado de forma gratuita.

Previsto na Política Nacional de Assistência Social, o Creas é um serviço de média complexidade voltado para o atendimento de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência (PCDs), mulheres e demais cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Entre as principais demandas atendidas pela unidade estão casos de violência doméstica e intrafamiliar, negligência, abandono, exploração do trabalho infantil e situações relacionadas ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional formada por assistentes sociais, psicólogos e advogados, que atuam de maneira integrada no acolhimento e acompanhamento dos usuários. A partir da escuta e das informações apresentadas pelas famílias, são construídas estratégias de proteção e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES), Mariana Pimenta, destacou a importância do serviço para a garantia de direitos no município. “O Creas é um equipamento fundamental da política de assistência social, porque atua diretamente na proteção de pessoas e famílias que vivenciam situações de violência e violações de direitos. Nosso trabalho busca acolher, orientar e fortalecer esses vínculos familiares e comunitários, garantindo que essas pessoas tenham acesso à rede de proteção e não enfrentem essas situações sozinhas”, afirmou Mariana.

O público atendido pelo Creas chega ao serviço, em grande parte, por meio de encaminhamentos realizados por órgãos da rede de proteção, como Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, escolas, unidades de saúde, delegacias e outros serviços públicos. No entanto, qualquer pessoa que esteja vivendo situação de violência ou violação de direitos também pode procurar o equipamento diretamente para receber atendimento.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou o compromisso da Smas no fortalecimento da rede de proteção social de Volta Redonda. “Os números de atendimentos demonstram a importância do Creas para o município e o quanto é necessário ampliar cada vez mais o acolhimento e a proteção das famílias. A Assistência Social tem trabalhado de forma integrada para garantir atendimento humanizado, especializado e eficiente para toda a população que precise desse suporte”, disse Larissa.

Além do acompanhamento especializado, o Creas atua na articulação com toda a rede de proteção social do município, garantindo suporte, orientação e encaminhamentos necessários para assegurar direitos e ampliar a proteção das famílias atendidas.

Como ter acesso ao serviço

O atendimento no Creas é gratuito e realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O equipamento fica localizado na Avenida Antônio Barreiros, nº 222, bairro Nossa Senhora das Graças.