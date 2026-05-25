Além do primeiro lugar, EMHVR subiu outras nove vezes no pódio durante competição disputadaFoto: Ana Bengaly
Escola de Hipismo de Volta Redonda conquista medalha de ouro na 4ª etapa da Liga Estadual
Além do primeiro lugar, EMHVR subiu outras nove vezes no pódio durante competição disputada nesse fim de semana no Centro Hípico Herdade das Palmas, em Paulo de Frontin-RJ
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