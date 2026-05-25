Além do primeiro lugar, EMHVR subiu outras nove vezes no pódio durante competição disputada - Foto: Ana Bengaly

Além do primeiro lugar, EMHVR subiu outras nove vezes no pódio durante competição disputadaFoto: Ana Bengaly

Publicado 25/05/2026 15:46

Volta Redonda - A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), mantida pela prefeitura, por meio da Fundação Beatriz Gama (FBG), segue colecionando medalhas e pódios na Liga Carioca de Hipismo. Na 4ª etapa da competição, disputada nesse sábado (23) no Centro Hípico Herdade das Palmas, em Paulo de Frontin-RJ, a EMHVR conquistou uma medalha de ouro e subiu outras nova vezes no pódio.

O primeiro lugar foi conquistado pelo aluno Frederico Tavares, montando o Golden Boy, nos obstáculos de um metro. Também montando o Golden Boy, Markus Ufer ficou em quarto lugar nos 80 cm. Na mesma categoria, Lara Torres terminou em sétimo com o Last Catar. Já as alunas Cristina Ruffini e Isabela Machado ficaram em quarto e sétimo lugares, respectivamente, nos obstáculos de 90 cm, ambas com o Dom Quixote.

No salto de 60 cm, a EHMVR subiu quatro vezes no pódio: Giulia Roberta em quarto, com Last Catar, e em nono, com o Vagalume; Lavinia Novato em quinto, com o Guerreiro; e Miguel Martins em sexto, com Vagalume.

Esta etapa também ficou marcada pela estreia da aluna Emily Rios em competições, que, já na primeira vez, terminou em oitavo lugar no salto de 40 cm, montando o Ximbica.

“Mais uma etapa em que nossos alunos mostraram a força da nossa escola de hipismo e subiram ao pódio em cinco das oito séries que foram disputadas, incluindo uma medalha de ouro. Parabéns para os nossos alunos e aos instrutores Yasser e Iuri, que vêm desenvolvendo um trabalho de excelência no dia a dia”, comemorou o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira.

A primeira do Brasil

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda é referência nacional no assunto, sendo a primeira escola pública da modalidade no Brasil. Com grandes resultados nas competições disputadas, a EMHVR vem, cada vez mais, se consolidando como exemplo a ser seguido no desenvolvimento do esporte no país.

As aulas gratuitas acontecem na Ilha São João, às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 17h, com dois instrutores capacitados: Yasser Pereira e Iury Andrade.

“Nossa Escola Municipal de Hipismo é um celeiro de campeões e, mais importante ainda, grande formadora de cidadãos. Parabéns ao Vitor Hugo, aos instrutores, Yasser e Iury, e também aos alunos e seus responsáveis. Juntos, fazemos este projeto inovador ser referência para todo o Brasil”, destacou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.