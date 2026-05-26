Evento será no Clube Comercial e reunirá sociedade civil e poder público para debater políticas de proteção integral à infância e adolescência - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento será no Clube Comercial e reunirá sociedade civil e poder público para debater políticas de proteção integral à infância e adolescênciaFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 26/05/2026 13:32

Volta Redonda - Volta Redonda realiza na quinta-feira (28), das 8h às 18h, no Clube Comercial, a 5ª Conferência Livre Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CLMDCA). O encontro integra a etapa preparatória da 12ª Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, prevista para acontecer no mês de junho, dentro do contexto da 13ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link www.sympla.com.br/evento/5-conferencia-municipal-livre-dos-direitos-das-criancas-e-dos-adolescentes-de-volta-redonda/3406235

Com o tema central “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e a Democracia Participativa”, a conferência tem como objetivo reunir crianças, adolescentes, representantes da sociedade civil e do poder público para discutir e construir propostas voltadas à garantia e proteção integral dos direitos da infância e juventude.

A programação contará com roda de conversa e palestra magna conduzida pelo psicólogo Wesley Sena, além de apresentação cultural com Deejay2B.

Após a abertura, os participantes serão divididos em seis eixos temáticos para debates e elaboração de propostas. As discussões irão subsidiar a construção de diretrizes que serão encaminhadas para a Conferência Municipal. Ao final do encontro, haverá plenária para sistematização, leitura e votação das propostas, além da eleição dos delegados que representarão os participantes na próxima etapa da conferência.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Katya Aguiar de Souza, destacou a importância da participação popular e do protagonismo juvenil no processo de construção das políticas públicas.

“As conferências são importantes por serem espaços democráticos em que sociedade civil e poder público avaliam, debatem e constroem políticas públicas transformadoras para crianças e adolescentes. A conferência livre é pensada e construída pelos adolescentes, destacando o protagonismo juvenil. Afinal, não tem como falarmos sobre políticas públicas para crianças e adolescentes sem que eles sejam protagonistas nesse processo”, afirmou.