II Seminário sobre Família Acolhedora visou ampliar o debate, fortalecer a rede de proteção e sensibilizar sobre o papel do serviço - Foto: Divulgação/Smas

II Seminário sobre Família Acolhedora visou ampliar o debate, fortalecer a rede de proteção e sensibilizar sobre o papel do serviçoFoto: Divulgação/Smas

Publicado 25/05/2026 15:50

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou na manhã desta segunda-feira, dia 25, o II Seminário Municipal sobre Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. O encontro aconteceu no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) e reuniu profissionais da rede socioassistencial, representantes da sociedade civil, estudantes e famílias acolhedoras do município, além de participantes das cidades de Resende e São João de Meriti, da Baixada Fluminense.

O seminário teve como objetivo ampliar o debate sobre o acolhimento familiar, fortalecer a rede de proteção e sensibilizar a população sobre a importância do serviço, que oferece acolhimento temporário e proteção para crianças e adolescentes afastados judicialmente de suas famílias de origem.

Representando o deputado estadual Munir Neto, Rodolfo Levenhagem destacou a importância do fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção da infância e da adolescência. “Falar sobre acolhimento familiar é falar sobre empatia, responsabilidade social e garantia de direitos. Esse seminário reforça a importância de unir o poder público, os profissionais da rede e a sociedade civil em torno dessa causa tão necessária para a proteção das nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância de promover espaços de diálogo e conscientização sobre o tema. “Falar sobre acolhimento familiar é falar sobre proteção, cuidado e garantia de direitos. Esse seminário é uma oportunidade de fortalecer a rede de apoio e também de aproximar a população desse serviço tão importante para crianças e adolescentes que precisam de um ambiente familiar seguro e acolhedor”, afirmou Larissa.

Palestra

A palestrante convidada foi Natália Figueiredo, assistente social, doutora em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e presidente do Fórum Estadual dos Serviços de Família Acolhedora do Estado do Rio de Janeiro. Durante a palestra, ela abordou os impactos positivos do acolhimento familiar na vida de crianças e adolescentes.

“Falamos sobre a importância do acolhimento familiar e os benefícios que ele traz na vida da criança e do adolescente acolhido. É importante discutir esse tema com a rede para que todos entendam a grandiosidade do serviço e a importância dele dentro da rede socioassistencial, principalmente para aqueles que estão na primeira infância”, explicou Natália.

Entre as participantes do seminário estava Priscila Ribeira do Nascimento Andrade, moradora do bairro Santa Cruz, que concluiu recentemente a capacitação para se tornar família acolhedora ao lado do esposo.

“A gente entendeu que, para a criança, faz muita diferença o acolhimento domiciliar. Tem uma frase que eu sempre digo: ‘a infância é um terreno que a gente pisa ao longo da vida toda’. Então, será mesmo que, acolhendo uma criança, a gente não pode mudar a vida inteira dela? Foi esse pensamento que motivou a nossa família”, contou.

Quem também compartilhou sua experiência foi Célia Cristina Nunes, que participa de família acolhedora desde 2019 e é responsável por acolher oito crianças ao longo desse período. “Muda tudo na vida da criança. A gente percebe mudanças na personalidade, no comportamento e até na forma de agir. Cada acolhimento também transforma a nossa rotina e a nossa vida. É uma experiência de muito aprendizado e amor”, afirmou Célia.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES) da Smas, Mariana Pimenta, ressaltou que o município vem fortalecendo o debate sobre o acolhimento familiar e ampliando a divulgação do serviço.

“Estamos realizando o segundo seminário municipal sobre acolhimento familiar. É muito importante falar sobre esse serviço em Volta Redonda, porque a tendência nacional é que, nos próximos anos, tenhamos mais acolhimentos familiares e menos acolhimentos institucionais. O acolhimento familiar proporciona proteção integral e um olhar individualizado para crianças e adolescentes”, disse Mariana.

A coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar, Daniela Cardeal, reforçou a necessidade de ampliar o conhecimento da sociedade sobre o programa. “A grande relevância desse seminário é justamente falar sobre família acolhedora para os profissionais, para os servidores e, principalmente, para a sociedade civil. A gente só tem família acolhedora se tiver pessoas interessadas em se candidatar. Precisamos explicar o que é o serviço, a importância dele e o impacto na vida das crianças e adolescentes que passam por esse acolhimento”, destacou Daniela.

Acolhimento

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora foi implantado em Volta Redonda em 2012 e é vinculado ao Departamento de Proteção Social Especial da Smas. O principal objetivo é proporcionar a crianças e adolescentes a possibilidade de viver em um ambiente familiar provisório, recebendo cuidados individualizados enquanto suas famílias de origem são acompanhadas por equipes técnicas especializadas.

Atualmente, Volta Redonda conta com seis famílias acolhedoras cadastradas e habilitadas, sendo que cinco estão realizando acolhimentos no momento.

Os interessados em se tornar família acolhedora podem procurar a sede do serviço, localizada na Avenida Lucas Evangelista, nº 660, no bairro Aterrado.