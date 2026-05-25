Novo modelo atende à Lei Complementar Federal nº 214/2025 e terá layout mais organizado, moderno e sem custo adicional para a populaçãoFoto: Divulgação/Saae-VR
Saae de Volta Redonda moderniza visual da conta de água para trazer mais transparência aos usuários
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Volta Redonda reúne profissionais e sociedade para reforçar importância do acolhimento familiar
II Seminário sobre Família Acolhedora, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, visou ampliar o debate, fortalecer a rede de proteção e sensibilizar sobre o papel do serviço
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Além do primeiro lugar, EMHVR subiu outras nove vezes no pódio durante competição disputada nesse fim de semana no Centro Hípico Herdade das Palmas, em Paulo de Frontin-RJ
Creas de Volta Redonda já realizou mais de mil atendimentos em 2026 e fortalece proteção social no município
Unidade da Assistência Social oferece atendimento especializado gratuito para pessoas e famílias em situação de violação de direitos
Volta Redonda recebe Semana do MEI com qualificação gratuita dias 28 e 29
Iniciativa da Casa do Empreendedor do município em parceria com o Sebrae-RJ vai ofertar oficinas sobre finanças e vendas
Prefeitura de Volta Redonda forma nova turma do Projeto Novos Horizontes
Iniciativa prepara jovens e adultos para o mundo do trabalho, por meio de oficinas e vivências práticas
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