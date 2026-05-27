Unidades do programa Minha Casa, Minha Vida serão construídas nos bairros Açude 4, Roma e Belmonte, além da conclusão do conjunto habitacional no Morada do Campo - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Unidades do programa Minha Casa, Minha Vida serão construídas nos bairros Açude 4, Roma e Belmonte, além da conclusão do conjunto habitacional no Morada do CampoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/05/2026 15:04

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda aderiu à Campanha da Fraternidade 2026 – iniciativa da Igreja Católica que neste ano convida a sociedade a refletir sobre a moradia como condição essencial para a dignidade humana. O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu nesta quarta-feira (27), em seu gabinete, o bispo da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, para anunciar a construção de 1.172 novas moradias no município por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

As unidades habitacionais serão construídas nos bairros Açude 4, Roma e Belmonte, além da conclusão do conjunto habitacional que está em construção no Morada do Campo – com cerca de 200 moradias. As áreas destinadas aos empreendimentos já foram identificadas, e o município dará continuidade agora aos trâmites técnicos e administrativos necessários para viabilizar o início das obras.

O bispo Dom Luiz Henrique da Silva Brito ressaltou a importância da iniciativa e a relação com o tema da Campanha da Fraternidade deste ano.

“Nós estamos muito felizes por poder contribuir através da Campanha da Fraternidade para essa iniciativa, que com certeza vai beneficiar positivamente toda a região. Essa sensibilidade do prefeito Neto, de olhar para o nosso povo que não tem um teto, é algo muito importante. A gente está pedindo a Deus que ilumine e logo esses empreendimentos se concretizem. Já foi dado o pontapé inicial, que é fundamental, e agora é mãos à obra”, disse.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância da adesão do município à Campanha da Fraternidade e o compromisso da administração municipal com as famílias que mais precisam.

“A Campanha da Fraternidade traz uma reflexão muito importante sobre a necessidade de garantir dignidade às pessoas, e moradia é uma das principais formas de promover isso. Volta Redonda tem trabalhado para ampliar o acesso à habitação e cuidar das famílias que mais precisam. Essas novas moradias representam esperança e mais qualidade de vida para a nossa população”, afirmou.

O superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal em exercício no Sul Fluminense, Marcelo Albuquerque, destacou o apoio da instituição aos projetos habitacionais do município.

“A Prefeitura de Volta Redonda convidou a Caixa para essa reunião para apresentar a proposta de mais 1.172 moradias. A Caixa tem como missão transformar a vida das pessoas e entendemos que a moradia é fundamental para essa transformação. Estamos aqui para apoiar e ajudar a prefeitura no que for necessário para a construção desses projetos”, afirmou.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou a importância da política habitacional para o município. “Garantir moradia é garantir dignidade, segurança e mais qualidade de vida para as famílias. Volta Redonda segue avançando em políticas públicas que promovem inclusão social e ampliam os direitos da população”, afirmou.

Mais de 2,5 mil unidades habitacionais

Desde 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida já beneficiou mais de 2,5 mil famílias em Volta Redonda. As unidades foram construídas nos bairros Santa Cruz, Candelária, São Sebastião, Roma, Jardim Cidade do Aço, Três Poços e Belmonte, por meio de parcerias entre os governos municipal e federal, com financiamento da Caixa Econômica Federal, responsável também pelo acompanhamento das obras.

Além das moradias, diversos órgãos municipais atuam de forma integrada para garantir toda a infraestrutura necessária antes da entrega das chaves aos moradores.