A exposição estará disponível até o dia 19/06 - Foto: Divulgação/SMC

A exposição estará disponível até o dia 19/06Foto: Divulgação/SMC

Publicado 28/05/2026 09:41

Volta Redonda - O Espaço das Artes Zélia Arbex, em Volta Redonda, recebe nesta sexta-feira (29), às 19h, a exposição “Aparências, nada mais!”, com trabalhos da atriz, cantora e artista plástica, Vanessa Gerbelli, e do psicólogo e doutor em Filosofia e Estética da Arte, João Bosco Millen. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e aberta ao público de forma gratuita.

“Eu desenvolvo um trabalho em pintura com foco na questão feminina e tudo que envolve a sua objetificação, a submissão, o silenciamento feminino. E o João desenvolve um trabalho com base em sua experiência em consultório, deixando os desenhos dele emergirem da escuta dos seus clientes. Um trabalho que tem a ver com o inconsciente, feito em cerâmica, em azulejos muito lindos, um grafismo superinteressante”, explica Vanessa Gerbelli.

O evento de abertura da exposição contará ainda com uma apresentação musical, com Vanessa Gerbelli no vocal, acompanhada do secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, que também é músico.

“Há mais de dez anos a gente se juntou ao artista Anderson Souza para uma exposição coletiva em Volta Redonda. E agora, como secretário de Cultura, está nos recebendo nesse espaço todo reformado. Vamos nos reunir, celebrar esse reencontro. Faremos um show com músicas que estão de acordo com a nossa narrativa. Quero convidar todos para estarem conosco”, reforça a atriz.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, que também é artista visual, falou sobre a iniciativa de trazer a exposição coletiva para o Zélia Arbex, ampliando o acesso gratuito à cultura na cidade.

“Assim como temos feito em outros espaços culturais da cidade, descentralizando o acesso à cultura, o Zélia Arbex recebe agora uma exposição coletiva, de dois grandes artistas plásticos, que trazem trabalhos que conversam entre si”, frisou Anderson.

Obras

A exposição “Aparências, nada mais!” tem curadoria do Dr. Nilo Torturella. Na pesquisa de Vannessa Gerbelli para produção de suas obras, a imagem não surge como disfarce, mas como potência. As pinturas que retratam personagens a caminho da fama sofrem e sangram, embora tentem dissimular, deixam marcas claras de dor. Ha uma paradoxal delicadeza no esforço de misses e atrizes em busca do estrelato. E como se, nesse ato obsessivo, estivessem contidas a ferida e a morfina.

Nas obras de João Bosco Millen, os traços retornam como quem insiste na vida. Peixes, rostos, linhas e criaturas reaparecem continuamente, como se a arte pudesse encapsular o mundo ou nos salvar da banalidade cotidiana. Quando essas imagens emergem, surgem como vulcões nas páginas de sua agenda pessoal: buscam acolhimento, uma concessão para virem ao mundo, e o artista as recebe.

A coordenadora do Espaço das Artes Zélia Arbex, Renata Ferreira, informa que a exposição ficará aberta ao público até o dia 19 de junho.

“Essa exposição já chega ao Zélia Arbex com muito sucesso. Temos, inclusive, escolas que irão fazer visitas guiadas. Pra nós, desse espaço, conseguir receber o público em geral e dar acesso às pessoas a artistas de grande qualidade, tanto de Volta Redonda quanto do estado ou de projeção nacional, é extremamente importante. Além de proporcionar a jovens, principalmente a alunos da rede municipal, o acesso à arte”.