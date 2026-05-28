A exposição estará disponível até o dia 19/06Foto: Divulgação/SMC
Espaço das Artes Zélia Arbex, em Volta Redonda, recebe exposição com obras da atriz Vanessa Gerbelli nesta sexta-feira (29)
Ela e o também artista plástico João Bosco Millen vão expor seus trabalhos coletivamente, por meio de iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, até dia 19/6
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Prefeitura de Volta Redonda anuncia construção de mais de mil moradias em adesão à Campanha da Fraternidade 2026
Unidades do programa Minha Casa, Minha Vida serão construídas nos bairros Açude 4, Roma e Belmonte, além da conclusão do conjunto habitacional no Morada do Campo
Circuito da Saúde promove acolhimento, atividades, serviços e informação para a população na UBSF Verde Vale, em Volta Redonda
Evento da Unidades Básica de Saúde da Família em parceria com Equipe eMulti reuniu profissionais de diversas áreas para atendimento mais acessível aos moradores da região
Prefeitura de Volta Redonda forma 22 alunos em curso de Introdução à Segurança do Trabalho para PCDs
Capacitação promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência preparou participantes para atuar com mais segurança, autonomia e inclusão no mercado de trabalho
Prefeito Neto anuncia nova antecipação da primeira parcela do 13º dos servidores
Após informar o dia 12 de junho como data para pagamento, chefe do Executivo anunciou que cerca de 13,5 mil servidores serão beneficiados no dia 10/6. Será pago total de aproximadamente R$ 30 milhões
Volta Redonda realiza 5ª Conferência Livre dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes na quinta-feira (28)
Evento será no Clube Comercial e reunirá sociedade civil e poder público para debater políticas de proteção integral à infância e adolescência
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