o evento foi realizado no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

o evento foi realizado no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no AterradoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 28/05/2026 09:47

Volta Redonda - Gestores em Educação Especial de 43 municípios do estado participaram nesta quarta-feira (27), em Volta Redonda, da 5ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva do Rio de Janeiro (FEESP/RJ). Promovido pelo fórum em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o evento, realizado no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado, teve como objetivo estabelecer parcerias entre os municípios, promover discussões qualificadas e fortalecer as políticas públicas de Educação Especial Inclusiva.

A mesa de abertura contou com a presença do vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, representando o prefeito Antonio Francisco Neto. Pela SME, a secretária de Educação em exercício no município, Valéria Lamim, citou que a proposta do encontro é ampliar o diálogo entre os gestores.

“Além de refletir sobre os desafios da inclusão escolar e contribuir para o fortalecimento da identidade do docente de Educação Especial e das práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto escolar”, acrescentou Valéria.

A presidente do fórum, Carline Santos Borges, explica que a reunião serviu para discutir da minuta do Estatuto do Fórum, debater as implicações do professor de Educação Especial e do profissional de apoio escolar no processo de inclusão escolar, além do Decreto nº 12.686/25 e das demais diretrizes recentemente apresentadas para a área.

“E também a nova portaria de educação especial e a realidade das escolas, haja vista que precisa estar em consonância, para daqui até dois anos à frente, com a política nacional. Discutimos o papel do profissional de apoio daqui para frente e do professor de educação especial. E também continuar com a constituição do fórum de modo institucionalizado, por meio do estatuto do fórum estadual. Estamos muito felizes de estarmos aqui, com uma organização tão bonita, tudo bem preparado e com muito cuidado pela equipe de Educação Especial do município”, afirmou a presidente do fórum.

Para Beth Melo, coordenadora da Educação Especial Inclusiva de Volta Redonda, sediar o fórum representa um importante momento de construção coletiva e fortalecimento das políticas educacionais inclusivas.

“Receber gestores de diferentes municípios do estado para discutir a Educação Especial na perspectiva da inclusão é extremamente significativo. Precisamos fortalecer o diálogo e construir estratégias que garantam não apenas o acesso, mas também a permanência, a aprendizagem e a participação efetiva dos estudantes públicos da Educação Especial. Esse movimento contribui diretamente para o fortalecimento das políticas públicas e das práticas pedagógicas desenvolvidas nas redes de ensino”, destacou Beth Melo.