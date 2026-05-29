Levantamento do órgão municipal também aponta crescimento de 7,7% no número de beneficiários atendidos no período - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Levantamento do órgão municipal também aponta crescimento de 7,7% no número de beneficiários atendidos no períodoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 29/05/2026 13:31

Volta Redonda - O VR Previdência, unidade gestora do regime próprio de previdência dos servidores municipais de Volta Redonda, registrou aumento de 102,3% no custo mensal com aposentados e pensionistas nos últimos dez anos. O valor passou de R$ 7,3 milhões em 2016 para R$ 14,9 milhões em maio de 2026.

O levantamento realizado pelo órgão também aponta crescimento no número de beneficiários atendidos. Em 2016, eram 3.080 aposentados e pensionistas. Atualmente, o VR Previdência contabiliza 3.759 aposentados e 679 pensionistas, representando um aumento de 7,7% no total de beneficiários ao longo do período.

Entre os fatores que contribuíram para a elevação dos custos estão à ampliação do número de aposentadorias e pensões concedidas, os reajustes aplicados aos benefícios nos últimos anos e a implantação do auxílio cesta básica para aposentados e pensionistas, no valor de R$ 350 mensais. O benefício havia sido retirado pela gestão anterior e foi restabelecido pela atual administração.

Além da recomposição dos valores por meio dos reajustes concedidos, a administração também retomou benefícios importantes, buscando garantir maior segurança e qualidade de vida aos servidores que contribuíram para o desenvolvimento do município.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressalta que a atual gestão tem mantido como prioridade a valorização dos servidores aposentados e pensionistas, assegurando o pagamento dos benefícios em dia, com responsabilidade fiscal e planejamento financeiro.

“Precisamos valorizar sempre quem fez muito pela população de Volta Redonda. E enquanto eu estiver prefeito, os pagamentos serão sempre em dia. Já fizemos bastante, mas vamos avançar ainda mais”, afirmou o prefeito Neto.