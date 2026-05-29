Levantamento do órgão municipal também aponta crescimento de 7,7% no número de beneficiários atendidos no períodoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
VR Previdência registra crescimento superior a 100% no custo com pessoal em 10 anos
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Prefeitura de Volta Redonda promove ação social do ‘Maio Laranja’ no bairro Açude e reforça proteção à infância
Evento reuniu serviços gratuitos, atividades educativas e mobilização comunitária no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes
Volta Redonda realiza 5ª Conferência Livre Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes
Encontro reuniu sociedade civil, poder público, crianças e adolescentes para debater políticas públicas e fortalecimento do sistema de garantia de direitos
Prefeito Neto recebe presidente da Alerj e deputados para visita a obras estratégicas em Volta Redonda
Comitiva esteve na Estrada Roma-Getulândia e na futura sede do Batalhão de Ações com Cães da PM
Volta Redonda ganhará primeira Escola Nacional de Saneamento do estado
Diretor-executivo do Saae-VR anunciou a aprovação do projeto durante o 54º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae. Unidade fornecerá cursos profissionalizantes à população
Memorial Zumbi, em Volta Redonda, prepara programação especial para celebrar seus 36 anos
Espaço histórico-cultural, na Vila Santa Cecília, terá shows, apresentações culturais e festas temáticas, além da exibição de um documentário e a realização de ações educacionais
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