Comitiva esteve na Estrada Roma-Getulândia e na futura sede do Batalhão de Ações com Cães da PM - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Comitiva esteve na Estrada Roma-Getulândia e na futura sede do Batalhão de Ações com Cães da PMFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 28/05/2026 17:00

Volta Redonda - O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu nesta quinta-feira (28) o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Douglas Ruas, para uma agenda de visitas a importantes obras em andamento em Volta Redonda. Também participaram da programação os deputados estaduais Munir Neto e Gustavo Tutuca, o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, além de outras autoridades.

A comitiva visitou a Estrada Francisco Vilela Arantes (Roma-Getulândia), importante ligação entre o bairro Roma, em Volta Redonda, e o distrito de Getulândia, em Rio Claro, para acompanhar de perto as melhorias realizadas na via. Ao todo, foram recuperados 6,7 quilômetros de estrada, com novo asfaltamento, sinalização e implantação completa de iluminação pública em toda a extensão.

A obra contou com investimento de cerca de R$ 7 milhões, oriundos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades (Secid), integrando o programa estadual de repavimentação. A estrada é considerada estratégica para a mobilidade da região, principalmente para motoristas que seguem em direção à Costa Verde, já que o trajeto reduz em até 19 quilômetros a viagem.

Douglas Ruas destacou a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Volta Redonda para a realização de investimentos importantes no município.

“É uma alegria e uma satisfação estar aqui em Volta Redonda. Quando estive à frente da Secretaria de Estado das Cidades, tivemos a oportunidade de trabalhar em parceria com o prefeito Neto, atendendo também aos pedidos do deputado estadual Munir Neto. A recuperação da Estrada Roma-Getulândia trouxe mais mobilidade urbana e segurança viária para as famílias que utilizam a via. Também avançamos em outras melhorias importantes, como a requalificação urbana do Centro da cidade e o andamento das obras do Batalhão de Ações com Cães. Essa é a política pública em que acreditamos: a parceria entre o Governo do Estado e os municípios para levar mais qualidade de vida para a população”, afirmou o presidente da Alerj.

“Foi um prazer receber o presidente da Alerj, Douglas Ruas, e o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, em Volta Redonda. O Douglas realizou um grande trabalho à frente da Secretaria de Estado das Cidades e ajudou muito a nossa cidade e toda a região Sul Fluminense. A recuperação da estrada que liga Roma a Getulândia foi uma obra muito importante, solicitada por nós, e que hoje beneficia estudantes, trabalhadores e o turismo regional”, destacou o deputado estadual Munir Neto.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu a presença do presidente da Alerj, Douglas Ruas, e destacou a parceria construída desde o período em que o deputado esteve à frente da Secretaria de Estado das Cidades.

“É uma alegria receber o Douglas Ruas em Volta Redonda para acompanhar de perto importantes obras que ele ajudou a viabilizar quando era secretário de Estado das Cidades. A recuperação da Estrada Roma-Getulândia é uma conquista muito importante para toda a região, trazendo mais mobilidade, segurança e desenvolvimento. São investimentos que melhoram diretamente a vida da nossa população”, afirmou.

BAC

As autoridades também visitaram as obras da futura sede do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, no bairro Roma. A construção segue em ritmo acelerado, com a empresa responsável atuando em diversas frentes para garantir a conclusão da estrutura o mais breve possível.

O novo batalhão vai reforçar as ações de segurança pública na região, ampliando a capacidade operacional da Polícia Militar e fortalecendo o combate à criminalidade.

Reunião com empresários

Durante a manhã, a comitiva participou de um café da manhã com empresários na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Volta Redonda, onde foram debatidos assuntos relacionados ao desenvolvimento econômico, investimentos e projetos para a cidade e região.