Comitiva esteve na Estrada Roma-Getulândia e na futura sede do Batalhão de Ações com Cães da PMFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeito Neto recebe presidente da Alerj e deputados para visita a obras estratégicas em Volta Redonda
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Volta Redonda ganhará primeira Escola Nacional de Saneamento do estado
Diretor-executivo do Saae-VR anunciou a aprovação do projeto durante o 54º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae. Unidade fornecerá cursos profissionalizantes à população
Memorial Zumbi, em Volta Redonda, prepara programação especial para celebrar seus 36 anos
Espaço histórico-cultural, na Vila Santa Cecília, terá shows, apresentações culturais e festas temáticas, além da exibição de um documentário e a realização de ações educacionais
Volta Redonda reúne mais de 40 municípios do estado para debater a Educação Especial
Promovida em parceria com a SME, 5ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva do Rio de Janeiro também visou fortalecimento das políticas públicas
Espaço das Artes Zélia Arbex, em Volta Redonda, recebe exposição com obras da atriz Vanessa Gerbelli nesta sexta-feira (29)
Ela e o também artista plástico João Bosco Millen vão expor seus trabalhos coletivamente, por meio de iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, até dia 19/6
Prefeitura de Volta Redonda anuncia construção de mais de mil moradias em adesão à Campanha da Fraternidade 2026
Unidades do programa Minha Casa, Minha Vida serão construídas nos bairros Açude 4, Roma e Belmonte, além da conclusão do conjunto habitacional no Morada do Campo
Circuito da Saúde promove acolhimento, atividades, serviços e informação para a população na UBSF Verde Vale, em Volta Redonda
Evento da Unidades Básica de Saúde da Família em parceria com Equipe eMulti reuniu profissionais de diversas áreas para atendimento mais acessível aos moradores da região
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