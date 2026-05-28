Diretor-executivo do Saae-VR anunciou a aprovação do projeto durante o 54º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae - Foto: Divulgação/Saae

Diretor-executivo do Saae-VR anunciou a aprovação do projeto durante o 54º Congresso Nacional de Saneamento da AssemaeFoto: Divulgação/Saae

Publicado 28/05/2026 16:53

Volta Redonda - O município de Volta Redonda vai ganhar a primeira Escola Nacional de Saneamento do estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo diretor-executivo do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza (PC), durante o 54º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae (Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento), que está sendo realizado nesta semana em Caxias do Sul (RS). O evento é anual e participam todos os municípios que possuem o serviço de saneamento municipalizado.

A participação de Volta Redonda no evento foi marcada pela apresentação de uma experiência no controle de perdas de água no município, que teve êxito na realização. O diretor-executivo do Saae-VR, que também é presidente regional da Assemae-RJ, explicou que o município aguardava a aprovação do projeto da escola para anunciar a melhoria para a população de Volta Redonda e cidades vizinhas.

“Além dos trabalhos apresentados, viemos pleitear um compromisso de patrocínio técnico para a criação da primeira escola de saneamento no estado do Rio. Tivemos a reunião do conselho, o projeto foi aprovado e agora é partir para executarmos em Volta Redonda. Já temos o local e essa escola vai atender, em sua maioria, trabalhadores de ‘chão de fábrica’, além de pessoas carentes, para que possam ter acesso a cursos profissionalizantes”, explicou PC, que estava acompanhado do diretor-adjunto do Saae-VR, Silvino Gandos, que atua como diretor regional na Asemae-RJ.

A Escola Nacional de Saneamento faz parte do Plano Nacional de Capacitação da Assemae, iniciativa que promove o desenvolvimento técnico e profissional dos seus associados com a realização de cursos em formatos virtual e presencial, ampliando o acesso ao conhecimento e garantindo que gestores e técnicos de serviços públicos possam se atualizar.

“Quero parabenizar o Saae de Volta Redonda pela iniciativa. É muito importante termos escola de saneamento no estado do Rio. Parabenizar também o prefeito Antonio Francisco Neto, que é um grande apoiador do projeto. Estamos carentes de profissionais na área, acho que o momento é oportuno e Volta Redonda sai na frente com essa iniciativa”, afirmou Esmeraldo Pereira, presidente do Conselho Diretor Nacional (CDN) da Assemae.

“O prefeito Neto tem incentivado as ações idealizadoras, o que tem colocado o Saae de Volta Redonda em uma vanguarda em relação ao serviço público nacional. E essa escola será um presente para a cidade de Volta Redonda”, ressaltou PC.