Evento reuniu serviços gratuitos, atividades educativas e mobilização comunitária no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes - Foto: Clara Preta/Smas

Evento reuniu serviços gratuitos, atividades educativas e mobilização comunitária no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentesFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 28/05/2026 17:11

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nessa quarta-feira, dia 27, uma grande ação social no Ginásio do bairro Açude, em alusão à campanha “Maio Laranja”, mês de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A iniciativa reuniu moradores da região e ofereceu diversos serviços gratuitos, orientações socioassistenciais, atendimentos de saúde, ações educativas e atividades recreativas para crianças e famílias da comunidade, fortalecendo a rede de proteção social e ampliando o acesso da população aos serviços públicos.

A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB), Cristiane Alves, destacou a importância da mobilização social e do trabalho integrado na proteção da infância e adolescência.

“Essa ação representa o fortalecimento da rede de proteção e o compromisso da assistência social com o cuidado às nossas crianças e adolescentes. O ‘Maio Laranja’ é um momento de conscientização, mas esse trabalho acontece durante todo o ano, por meio das equipes dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e de toda a rede socioassistencial do município”, afirmou Cristiane.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, enfatizou que a proteção das crianças e adolescentes deve ser trabalhada continuamente. “O Maio Laranja é um momento importante de mobilização e conscientização, mas o cuidado e a proteção das nossas crianças e adolescentes precisam acontecer todos os dias. Essa ação fortalece a rede de proteção e aproxima os serviços públicos das famílias, garantindo acolhimento, orientação e acesso aos direitos”, afirmou Larissa.

Poder público mais próximo

Durante o evento, a população teve acesso à atualização do Cadastro Único, atendimento técnico e sociojurídico, encaminhamento para emissão de documentos, vacinação contra influenza e HPV, aferição de pressão arterial, pesagem e orientações promovidas pelas secretarias parceiras: Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA); Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH).

A coordenadora do Cras Açude, Bianca Viana de Souza, ressaltou a importância da mobilização social e da conscientização permanente sobre o tema. “Estamos encerrando as ações do ‘Maio Laranja’ com essa grande ação comunitária, levando informação, orientação e serviços para a população. É uma campanha muito importante, porque precisamos reforçar diariamente a proteção das nossas crianças e adolescentes. Tivemos também uma caminhada pelo bairro com a participação das escolas, crianças e diversos parceiros, levando essa mensagem de conscientização para toda a comunidade”, destacou Bianca.

As crianças também participaram de atividades recreativas com brinquedos infláveis, pintura facial, piscina de bolinhas e brincadeiras educativas promovidas pela equipe da Brinquedolândia. O Caminhão da Cidadania esteve presente oferecendo serviços de corte de cabelo, tranças e design de sobrancelhas.

Representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o coordenador de Educação Ambiental, Edmilson Reis, destacou o trabalho de conscientização ambiental desenvolvido durante o evento. “A proposta é sempre levar informação e despertar a consciência ambiental da população. Falamos sobre reciclagem, preservação das águas e mostramos que pequenas atitudes podem fazer a diferença no dia a dia das famílias”, explicou.

Moradora da região, Isolda Aparecida de Orideira Paz, de 53 anos, elogiou a iniciativa realizada no bairro. “Eu acho muito interessante ter esses eventos perto da nossa casa. As crianças gostam, a população participa e isso ajuda bastante a comunidade”, comentou.

Já Ana Cristina da Silva Reis, de 33 anos, destacou a praticidade dos serviços oferecidos durante a ação. “É muito bom ter essa iniciativa, porque ajuda quem tem a correria do dia a dia. A gente consegue resolver várias coisas perto de casa”, afirmou.