Ampliação busca zerar fila de espera e garantir serviço mais acolhedor e adequado a estudantes com TEA nível 3 de suporte - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Ampliação busca zerar fila de espera e garantir serviço mais acolhedor e adequado a estudantes com TEA nível 3 de suporteFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 01/06/2026 15:22

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está ampliando o número de vagas na Escola Municipal Especializada Professora Dayse Mansur – unidade voltada ao atendimento de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que necessitam de suporte intensivo. A iniciativa tem como meta zerar a fila de espera e fortalecer a política de Educação Especial Inclusiva no município.

A ampliação representa um importante avanço no atendimento educacional especializado oferecido pela rede municipal de ensino, garantindo mais acesso, acolhimento e acompanhamento adequado aos estudantes com necessidades educacionais específicas.

O aumento das vagas já começa a transformar a realidade de famílias que aguardavam pelo atendimento especializado. Mãe de Heitor, estudante autista nível 3 de suporte e não verbal, Fernanda Leopoldino contou que a conquista da vaga representa o início de uma nova etapa para o filho.

“Estamos nessa caminhada desde os três anos de idade, quando ele recebeu o diagnóstico. É uma caminhada difícil, mas com muito amor, carinho e respeito. Agora vamos começar uma nova etapa na escola especializada. Nós não esperávamos conseguir essa vaga. Ele estuda na Escola Municipal Miguel Couto, mas a estrutura da escola regular já estava ficando muito difícil para ele. Quando me ligaram para falar da vaga foi maravilhoso. Tenho muita expectativa de que ele consiga desenvolver ainda mais as habilidades sociais”, afirmou.

Quem também comemorou a conquista foi Deivamara Rezende, mãe da Pilar, estudante autista nível 3 de suporte, matriculada atualmente no Colégio Paulo VI. Segundo ela, a filha enfrenta dificuldades relacionadas principalmente à questão sensorial no ambiente escolar.

“A escola regular não consegue atender toda a demanda da minha filha. O excesso de barulho, movimentação e estímulos acaba sobrecarregando-a. Eu aguardava essa vaga há cinco anos e sempre considerei a Dayse Mansur a melhor escola para a Pilar. Quando recebi a notícia, fiquei muito emocionada. Hoje meu coração está alegre porque sei que ela terá o atendimento que precisa”, disse.

Merly Ramos Bastos, mãe da Valentina, de 11 anos, aluna da Escola Municipal Sergipe, também destacou a importância do acolhimento especializado oferecido pela unidade.

“É muito gratificante conseguir essa vaga. Nós, mães de crianças atípicas, sabemos como é difícil encontrar um lugar que ofereça o suporte necessário. A gente conhece o trabalho desenvolvido pela Dayse Mansur e sabe da qualidade do atendimento. Quando recebi a ligação informando que minha filha seria assistida, foi uma felicidade enorme”, relatou.

Encaminhamentos

Os encaminhamentos para a unidade são realizados a partir de avaliação individualizada feita em conjunto pela escola regular e pela equipe da Educação Especial, do Departamento Pedagógico da SME. O processo considera o percurso escolar do aluno, as barreiras enfrentadas no cotidiano, as estratégias já desenvolvidas no ensino regular e as necessidades específicas dos estudantes.

A proposta pedagógica da unidade não se baseia apenas no diagnóstico clínico, mas principalmente nas necessidades educacionais de cada estudante e na intensidade dos apoios necessários para garantir desenvolvimento, aprendizagem, segurança e qualidade de vida no ambiente escolar.

A coordenadora da Educação Especial Inclusiva de Volta Redonda, Beth Melo, destacou que a ampliação representa um fortalecimento importante da rede municipal de atendimento especializado.

“Estamos trabalhando para fortalecer a rede de atendimento e garantir que os estudantes com diagnóstico de TEA, nível 3 de suporte, possam receber um acompanhamento pedagógico adequado às suas especificidades. A ampliação das salas na Escola Dayse Mansur, aliada ao acolhimento da diretora e de toda a equipe, possibilita receber mais alunos de forma responsável, humanizada e a partir de uma avaliação individualizada de cada estudante”, ressaltou.

Escola especializada

A Escola Especializada Dayse Mansur atende alunos com TEA nível 3 de suporte, que apresentam necessidades mais intensas relacionadas ao acompanhamento pedagógico, comunicação, autonomia, interação social e participação nas atividades escolares, inclusive estudantes com comorbidades associadas.

Para atender à demanda, a prefeitura vai ampliar a estrutura da unidade com novas salas e reforço no quadro de profissionais especializados.

“Nosso objetivo é garantir que cada aluno receba o suporte necessário para desenvolver seu potencial com dignidade, respeito e qualidade. A ampliação das vagas na Escola Especializada Dayse Mansur representa mais um avanço da Educação Especial Inclusiva em Volta Redonda, oferecendo estrutura adequada, profissionais capacitados e acolhimento às famílias que tanto precisam desse atendimento especializado”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a ampliação das vagas reforça o compromisso da administração municipal com uma educação mais inclusiva e humanizada.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas e garantir que nenhuma criança fique sem o atendimento que precisa. Sabemos dos desafios enfrentados pelas famílias de estudantes com TEA e estamos trabalhando para oferecer uma estrutura cada vez mais preparada, acolhedora e eficiente. A ampliação das vagas na Escola Especializada Dayse Mansur representa mais dignidade, inclusão e oportunidade de desenvolvimento para essas crianças e seus familiares.”