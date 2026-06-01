Ação contemplou pacientes das áreas de oftalmologia e ortopedia - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Ação contemplou pacientes das áreas de oftalmologia e ortopediaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 01/06/2026 15:28

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), da rede pública de saúde de Volta Redonda, realizou 60 procedimentos cirúrgicos durante mutirão promovido na sexta-feira (29) e no sábado (30).

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a ampliação do acesso da população a tratamentos e cirurgias, contribuindo para a redução do tempo de espera por atendimentos especializados.

Na sexta-feira (29), foram realizados 30 procedimentos. A programação incluiu 14 aplicações de injeção intra-vítrea, 10 cirurgias de catarata por meio da técnica de facoemulsificação e cinco facectomias, além de uma cirurgia para tratamento de escoliose.

Já no sábado (30), outros 30 procedimentos foram realizados. Entre eles, 12 vitrectomias, 10 aplicações de injeção intra-vítrea, quatro cirurgias para correção de ptose, uma dacriocistorrinostomia, duas osteossínteses de fratura de fêmur e uma videoartroscopia de joelho.

Os procedimentos foram realizados por especialistas de diferentes áreas médicas. Na oftalmologia, o Dr. Gabriel Lopes foi responsável por 12 vitrectomias e também pelas aplicações de injeção intra-vítrea realizadas durante o mutirão. O Dr. André Luiz executou 15 cirurgias de catarata, sendo 10 facoemulsificações e cinco facectomias. Já a Dra. Talissa de Souza realizou cinco procedimentos, entre quatro correções de ptose e uma dacriocistorrinostomia. Na ortopedia, o Dr. Flávio Reis conduziu três cirurgias, incluindo duas osteossínteses de fratura de fêmur e uma videoartroscopia de joelho, enquanto o Dr. Juliano Coelho foi responsável por uma cirurgia para tratamento de escoliose.

A maior parte dos atendimentos foi concentrada na oftalmologia, especialidade que vem recebendo investimentos constantes da prefeitura para ampliar a oferta de consultas, exames, tratamentos e cirurgias.

Os procedimentos realizados durante o mutirão beneficiaram pacientes que aguardavam por atendimento especializado, proporcionando mais qualidade de vida e contribuindo para a prevenção do agravamento de doenças.

Os mutirões promovidos pelo Hospital São João Batista fazem parte de uma estratégia permanente da Prefeitura de Volta Redonda para fortalecer a rede pública de saúde e ampliar a capacidade de atendimento da unidade, referência regional em diversas especialidades.

“Seguimos trabalhando para oferecer uma saúde pública cada vez mais eficiente e humanizada. Os mutirões são fundamentais para acelerar procedimentos, reduzir filas e garantir que a população tenha acesso aos tratamentos de que necessita. Esse é um compromisso da nossa gestão e das equipes que atuam diariamente na rede municipal de saúde”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.