Ação contemplou pacientes das áreas de oftalmologia e ortopediaFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Hospital São João Batista realiza 60 cirurgias durante mutirão em Volta Redonda
Ação contemplou pacientes das áreas de oftalmologia e ortopedia
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Prefeitura de Volta Redonda amplia vagas na Escola Especializada Dayse Mansur para atendimento a alunos autistas
Ampliação busca zerar fila de espera e garantir serviço mais acolhedor e adequado a estudantes com TEA nível 3 de suporte
Semana da Juventude Empreendedora de Volta Redonda alcança mais de 500 jovens
Incluindo palestra com medalhista olímpico Flávio Canto, iniciativa levou atividades e ações voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional
Centro Cardiológico Camilo Riker Furtado completa três anos como referência da rede pública de Volta Redonda
Pacientes falam sobre atendimento recebido na unidade, que concentra consultas, exames e reabilitação, agilizando tratamento. Espaço contou com programação de palestras durante a semana
VR Previdência registra crescimento superior a 100% no custo com pessoal em 10 anos
Levantamento do órgão municipal também aponta crescimento de 7,7% no número de beneficiários atendidos no período
Prefeitura de Volta Redonda promove ação social do ‘Maio Laranja’ no bairro Açude e reforça proteção à infância
Evento reuniu serviços gratuitos, atividades educativas e mobilização comunitária no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes
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