Estão disponíveis 150 vagas para cursos de Gestão em Administração Pública, Gestão da Saúde Pública e Gestão Pública MunicipalFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
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