Estão disponíveis 150 vagas para cursos de Gestão em Administração Pública, Gestão da Saúde Pública e Gestão Pública Municipal - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Estão disponíveis 150 vagas para cursos de Gestão em Administração Pública, Gestão da Saúde Pública e Gestão Pública MunicipalFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 02/06/2026 14:06

Volta Redonda - Os interessados em fazer um dos três cursos de pós-graduação lato sensu da UFF (Universidade Federal Fluminense) de Volta Redonda, na modalidade EAD (Ensino à Distância), têm até a próxima segunda-feira (8) para realizar a inscrição, acessando o link Os interessados em fazer um dos três cursos de pós-graduação lato sensu da UFF (Universidade Federal Fluminense) de Volta Redonda, na modalidade EAD (Ensino à Distância), têm até a próxima segunda-feira (8) para realizar a inscrição, acessando o link https://ead2.vr.uff.br/admpub/login.php

Foram disponibilizadas 150 vagas (ampla concorrência) para os cursos de Gestão em Administração Pública, Gestão da Saúde Pública e Gestão Pública Municipal.

Quem se inscrever participará do processo seletivo realizado por meio de parceria entre o Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) e a UFF, que acontecerá em duas etapas, de caráter eliminatório: avaliação da realização do processo de inscrição; e avaliação da documentação curriculum vitae e diploma de graduação (classificatório e eliminatório).