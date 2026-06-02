Estão disponíveis 150 vagas para cursos de Gestão em Administração Pública, Gestão da Saúde Pública e Gestão Pública MunicipalFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

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Volta Redonda - Os interessados em fazer um dos três cursos de pós-graduação lato sensu da UFF (Universidade Federal Fluminense) de Volta Redonda, na modalidade EAD (Ensino à Distância), têm até a próxima segunda-feira (8) para realizar a inscrição, acessando o link https://ead2.vr.uff.br/admpub/login.php.
Foram disponibilizadas 150 vagas (ampla concorrência) para os cursos de Gestão em Administração Pública, Gestão da Saúde Pública e Gestão Pública Municipal.
Quem se inscrever participará do processo seletivo realizado por meio de parceria entre o Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) e a UFF, que acontecerá em duas etapas, de caráter eliminatório: avaliação da realização do processo de inscrição; e avaliação da documentação curriculum vitae e diploma de graduação (classificatório e eliminatório).
O início das aulas está previsto para 15 de agosto e a duração das especializações varia entre 12 e 18 meses. Mais informações, incluindo os editais completos de cada curso, estão disponíveis no link https://ead.vr.uff.br/.