Agenda faz parte da curadoria em saúde concedida ao município após a LAO conquistar, no ano passado, a segunda colocação na 5ª Mostra Estadual de Políticas de Saúde - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Agenda faz parte da curadoria em saúde concedida ao município após a LAO conquistar, no ano passado, a segunda colocação na 5ª Mostra Estadual de Políticas de SaúdeFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 02/06/2026 13:55

Volta Redonda - Volta Redonda recebeu nesta segunda-feira (1º) a visita de representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para acompanhar de perto o funcionamento da Linha de Atenção Oncológica (LAO), prática desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e que vem se destacando como referência no cuidado aos pacientes com câncer.

Durante a agenda, os representantes da Fiocruz estiveram em uma reunião no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, onde foram apresentados os avanços da LAO-VR e a importância do reconhecimento conquistado pelo município por meio da iniciativa. A comitiva também esteve na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Jardim Belmonte e na Policlínica da Mulher, no bairro Aterrado, onde conheceu os serviços oferecidos à população e as ações voltadas à prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento de pacientes.

A visita faz parte da curadoria em saúde concedida ao município após a LAO-VR conquistar, no ano passado, a segunda colocação na 5ª Mostra Estadual de Políticas de Saúde, promovida pelo Cosems-RJ (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro) em parceria com a IdeiaSUS/Fiocruz. O reconhecimento levou a experiência de Volta Redonda ao cenário nacional, onde também recebeu premiação representando a região sudeste.

Além do acompanhamento técnico, a iniciativa prevê reuniões periódicas de orientação, produção de vídeo e a publicação de um capítulo em um livro sobre a experiência desenvolvida em Volta Redonda.

A analista da Fiocruz e gestora da Curadoria em Saúde da plataforma IdeiaSUS, Cláudia Beatriz Le Cocq de Oliveira, destacou a relevância da iniciativa.

“Para nós é uma satisfação estarmos em Volta Redonda, sendo recebidas pelo prefeito Neto. A prática da Linha de Atenção Oncológica, que para nossa satisfação se transformou em Lei Municipal, demonstra a importância de organizar o cuidado para quem enfrenta o tratamento oncológico. É uma inovação que deve servir de exemplo para outros municípios. A experiência fará parte de um capítulo de livro que será lançado na próxima Mostra Estadual e seguirá sendo acompanhada pela equipe da curadoria”, afirmou.

Integrante da equipe de curadoria, Marta Magalhães, ressaltou a importância da integração da rede de saúde municipal.

“Volta Redonda possui um sistema de saúde consolidado e reconhecido pela força e capacidade de resposta do SUS (Sistema Único de Saúde). A Linha de Atenção Oncológica é mais uma inovação desse sistema, porque organiza o cuidado desde a atenção primária até os serviços de alta complexidade, garantindo acesso e acompanhamento aos pacientes. Nosso papel é apoiar e potencializar essa experiência, que já se tornou referência para a região, para o estado e para o país”, disse.

A coordenadora da Linha de Atenção Oncológica, a médica-oncologista Luciana Francisco Netto, destacou o orgulho pelo reconhecimento conquistado pelo município.

“No ano passado, a LAO-VR conquistou o segundo lugar na Mostra Estadual de Práticas de Saúde, e essa premiação resultou na curadoria realizada pela Fiocruz. Além das reuniões mensais de acompanhamento, elas vieram conhecer presencialmente os serviços de saúde e outros projetos desenvolvidos em Volta Redonda. Ficamos muito orgulhosos por receber o apoio e o reconhecimento de uma instituição tão renomada como a Fiocruz”, afirmou.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância da Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda para garantir mais agilidade no cuidado aos pacientes.

“A Linha de Atenção Oncológica organiza o atendimento desde a Atenção Primária até o serviço especializado, reduzindo o tempo entre a suspeita e o encaminhamento dos pacientes. Esse reconhecimento da Fiocruz valoriza o trabalho dos nossos profissionais e mostra a qualidade da saúde pública de Volta Redonda”, ressaltou.

A programação da visita da equipe da Fiocruz terá continuidade nesta terça-feira (2). A agenda inclui uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além de uma visita à Policlínica da Cidadania, no Estádio da Cidadania, para conhecer de perto os serviços oferecidos à população. As representantes também participarão de um passeio com a van do “Turismo em Volta” pelos principais pontos turísticos de Volta Redonda para conhecer aspectos da história, da cultura e do desenvolvimento do município.