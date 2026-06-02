Mensalmente, são realizados mais de 500 atendimentos, beneficiando centenas de pessoas e promovendo inclusão socialFoto: Clara Preta/Smas
Salão da Cidadania leva cortes de cabelo gratuitos para bairros de Volta Redonda durante o mês de junho
Serviço itinerante do Programa de Inclusão Produtiva percorre unidades dos Cras e instituições do município, promovendo inclusão social, cidadania e autoestima
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Volta Redonda participa de audiência pública da Alerj sobre a LDO 2027
Representando o prefeito Neto, secretária municipal de Planejamento esteve presente nas discussões sobre a elaboração do orçamento estadual do próximo ano
Inscrições para pós-graduação EAD gratuita da UFF terminam dia 8 (segunda-feira)
Estão disponíveis 150 vagas para cursos de Gestão em Administração Pública, Gestão da Saúde Pública e Gestão Pública Municipal
Equipe da Fiocruz visita Volta Redonda para acompanhar prática premiada da Linha de Atenção Oncológica
Agenda faz parte da curadoria em saúde concedida ao município após a LAO conquistar, no ano passado, a segunda colocação na 5ª Mostra Estadual de Políticas de Saúde
Prefeitura de Volta Redonda entrega escola revitalizada à comunidade no bairro Retiro
Escola Municipal Pernambuco, que funciona em tempo integral, recebeu cerca de R$ 700 mil em melhorias estruturais, beneficiando estudantes e profissionais da Educação
Prefeitura de Volta Redonda fortalece rede de proteção social e amplia identificação de situações de violação de direitos
Dados apresentados durante percurso formativo da Assistência Social reforçam avanço na atuação preventiva, no mapeamento territorial e na qualificação das políticas públicas
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