Mensalmente, são realizados mais de 500 atendimentos, beneficiando centenas de pessoas e promovendo inclusão social - Foto: Clara Preta/Smas

Mensalmente, são realizados mais de 500 atendimentos, beneficiando centenas de pessoas e promovendo inclusão socialFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 02/06/2026 14:16

Volta Redonda - O projeto Salão da Cidadania, desenvolvido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), oferece cortes de cabelo gratuitos para mulheres, homens e crianças a partir de sete anos, em diversos bairros da cidade. Mensalmente, são realizados mais de 500 atendimentos, beneficiando centenas de pessoas e promovendo inclusão social, cidadania e fortalecimento da autoestima.

A programação de junho teve início com atendimentos na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Lar dos Velhinhos, no bairro Monte Castelo, e nos Cras dos bairros Mariana Torres e Açude.

As atividades seguem ao longo do mês. Nesta terça-feira (3), o caminhão do projeto estará nos Cras Morada do Campo e Nova Primavera. No dia 8 (segunda-feira), os atendimentos acontecem no Cras Dom Bosco; no dia 9, no Centro POP e no Abrigo Seu Nadim; no dia 10, no Cras Jardim Belmonte; no dia 11, no Cras Voldac; e no dia 12, durante o evento “Juventude no Seu Bairro”, no bairro Vila Brasília.

Nos dias seguintes, o cronograma prevê atendimentos nos seguintes locais: dia 15, Centro de Convivência Morada do Campo; dia 16, Cras Candelária; dia 17, Cras Retiro; dia 18, Cras Jardim Cidade do Aço; dia 19, Centro de Convivência Siderópolis; dia 22, Cras Roma; dia 23, Cras Volta Grande; dia 24, Cras Três Poços; dia 25, Cras Coqueiros; dia 26, Degase; dia 29, Cras Santo Agostinho; e dia 30, Cras Vale Verde.

O caminhão do Salão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira. Além de percorrer os Cras, o serviço também atende equipamentos da Proteção Social Especial, como o Centro POP e o Abrigo Seu Nadim, além de participar de eventos promovidos pela prefeitura. O projeto ainda realiza atendimentos em instituições parceiras da Secretaria de Assistência Social, entre elas as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Letícia Silvério, destaca a importância social e educativa da iniciativa. “O Salão da Cidadania promove inclusão, aprendizado e cidadania. Cada atendimento aproxima os alunos das oficinas de capacitação da realidade do mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que leva cuidado, atenção e autoestima à população que mais precisa”, afirma Letícia.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, reforça o impacto da ação para os usuários da rede socioassistencial. “O projeto vai muito além dos cortes de cabelo. Ele fortalece os cursos de qualificação oferecidos pela secretaria, contribui para a formação dos participantes das oficinas e leva cuidado e autoestima às pessoas atendidas pela nossa rede de proteção social. É uma iniciativa que une capacitação profissional e atendimento humanizado”, destaca Larissa.

O Salão da Cidadania integra as ações do Programa de Inclusão Produtiva da Smas e tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços de cuidado pessoal, ao mesmo tempo em que proporciona experiência prática aos participantes das oficinas de capacitação profissional.