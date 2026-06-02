A ação tem como objetivo ampliar o número de pessoas atendidas pelos tratamentos odontológicos oferecidos pelo município - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

A ação tem como objetivo ampliar o número de pessoas atendidas pelos tratamentos odontológicos oferecidos pelo municípioFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 02/06/2026 16:36

Volta Redonda - O Programa de Saúde Bucal de Volta Redonda iniciará, na segunda-feira (8 de junho), o terceiro turno de atendimento à população. A ação tem como objetivo ampliar o número de pessoas atendidas pelos tratamentos odontológicos oferecidos pelo município.

O terceiro turno será realizado, inicialmente, nas Clínicas Odontológicas Concentradas (COCs) dos bairros Retiro, Vila Brasília e Jardim Tiradentes, regiões que abrangem uma grande parcela da população. O horário de atendimento será das 17h às 21h.

O coordenador de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, destacou que a ampliação do horário de atendimento possibilitará que um número maior de pessoas tenha acesso aos serviços oferecidos pelo programa.

“Sabemos que muitas pessoas, infelizmente, acabam não conseguindo ser atendidas pelo programa em razão dos compromissos do dia a dia, que coincidem com os horários habituais de funcionamento das clínicas. Com essa ampliação, temos a expectativa de solucionar esse problema e garantir que mais moradores tenham acesso às consultas”, afirmou Vitor Hugo.

Especialidades atendidas pelo programa

Atualmente, o governo municipal, por meio do Programa de Saúde Bucal, oferece atendimentos em especialidades como clínica geral, odontopediatria, periodontia (tratamento da gengiva), endodontia (tratamento de canal) e prótese dentária, abrangendo desde ações preventivas até procedimentos mais complexos.

Investimentos em equipamentos

O governo municipal tem investido na aquisição de materiais de alta qualidade, como materiais restauradores e resinas de última geração, que proporcionam acabamento e resistência de alto padrão. Também foram adquiridos equipamentos rotatórios e localizadores apicais, com o objetivo de oferecer mais qualidade, conforto, segurança e agilidade aos tratamentos de canal.

Além disso, foram adquiridos aparelhos de laser de baixa potência (terapêutico), uma novidade na rede municipal de saúde. Entre os benefícios da tecnologia estão a redução da sensibilidade dentária, o alívio de dores na articulação temporomandibular (ATM) e a diminuição da dor após extrações ou implantes.

Vitor Hugo destacou ainda os benefícios do uso do laser nos tratamentos odontológicos. “Nas lesões bucais, o laser auxilia no tratamento de aftas, herpes labial e inflamações gengivais, acelerando a cicatrização e reduzindo rapidamente a dor. A tecnologia também está sendo utilizada no tratamento da osteonecrose em pacientes que passaram por radioterapia”, destacou o coordenador.