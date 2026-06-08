Programa da Secretaria Municipal de Saúde agiliza diagnósticos e tratamentos de câncer, garantindo mais qualidade de vida e esperança aos pacientes - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Programa da Secretaria Municipal de Saúde agiliza diagnósticos e tratamentos de câncer, garantindo mais qualidade de vida e esperança aos pacientesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 08/06/2026 13:35

Volta Redonda - A Linha de Atenção Oncológica (LAO), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, alcançou a marca de 2,5 mil pacientes atendidos desde sua implantação, em março de 2022. O programa, criado pela Prefeitura de Volta Redonda, representa um marco no avanço do tratamento do câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município, proporcionando mais agilidade no diagnóstico e no encaminhamento para tratamento especializado.

Ao longo de pouco mais de quatro anos de funcionamento, o programa tem transformado a vida de milhares de pacientes, oferecendo acolhimento, acompanhamento e acesso mais rápido à rede especializada de oncologia.

Entre as histórias que demonstram a importância da iniciativa está a da moradora do bairro Nossa Senhora das Graças, Luciene Delgado, que teve o diagnóstico de câncer de mama realizado de forma ágil, graças ao atendimento prestado pela LAO-VR.

“A LAO foi fundamental para o meu diagnóstico precoce. Eu ganhei uma nova chance de viver, com mais qualidade de vida, de procurar uma alimentação saudável, de fazer uma atividade física, que é muito importante, principalmente nesse processo. A LAO foi fundamental para eu estar aqui hoje”, afirmou.

Luciene conta que percebeu algo diferente após sentir uma dor na mama direita enquanto brincava com sua cadela, em dezembro do ano passado. No dia seguinte, procurou a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro São Geraldo, onde iniciou a investigação do caso.

“Fui encaminhada para uma mamografia, depois para um ultrassom da mama e, por fim, para uma biopsia. Em fevereiro consegui a consulta com o mastologista na Policlínica da Mulher e tive a confirmação de que tinha dois tumores malignos na mama direita”, relatou.

Segundo ela, a rapidez nos encaminhamentos foi decisiva para a descoberta da doença e o início do tratamento.

“A LAO me proporcionou os exames e as consultas de forma muito rápida. Sem a LAO, que me orientou e auxiliou nos meus exames, não seria possível. Eu não teria conseguido tudo com tanta rapidez e facilidade. A LAO é muito importante para todas as mulheres que precisam do tratamento oncológico”, destacou.

Após o diagnóstico, Luciene foi encaminhada para acompanhamento na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) - que funciona no Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) e oferece atendimento completo pelo SUS -, onde passou a receber orientações da equipe médica e iniciou os preparativos para a cirurgia.

“Agora estou aguardando minha cirurgia, que está marcada para o dia 1º de julho. Estou muito ansiosa e com muita expectativa para que esses tumores sejam retirados e eu possa alcançar a minha cura”, contou.

Mesmo diante do desafio, Luciene faz questão de deixar uma mensagem de conscientização para outras mulheres.

“Quero deixar um recado para todas as mulheres: façam mamografia anualmente, cuidem-se, porque a prevenção é muito importante. A saúde é a única coisa que temos para continuar cuidando da família, dos filhos, trabalhando. Sem saúde não temos nada. Façam os exames para prevenir qualquer tipo de câncer”, reforçou.

2,5 mil pacientes atendidos

Dos 2,5 mil pacientes atendidos pela Linha de Atenção Oncológica, 342 receberam diagnóstico confirmado de câncer e foram encaminhados para tratamento especializado. Outros 264 pacientes tiveram diagnóstico de lesões pré-cancerígenas, que puderam ser tratadas a tempo, evitando a evolução para a doença. Os números reforçam a importância da detecção precoce e da rapidez no acesso aos exames e consultas.

Para a coordenadora da LAO-VR, a médica-oncologista Luciana Francisco Netto, a marca alcançada pelo programa demonstra a importância de um fluxo de atendimento organizado e ágil para os pacientes.

“A LAO tem cumprido seu papel de oferecer um caminho mais rápido e seguro para quem enfrenta a suspeita de um câncer. Cada paciente atendido representa uma oportunidade de diagnóstico precoce, de início do tratamento no momento adequado e de mais qualidade de vida. Alcançar essa marca mostra a força desse trabalho e o impacto positivo que ele tem na vida das pessoas e de suas famílias”, destacou.

“A saúde sempre foi uma das nossas prioridades. A LAO é um programa que salva vidas porque garante mais rapidez no diagnóstico e no encaminhamento para o tratamento. Ver tantas pessoas sendo acolhidas e acompanhadas por essa iniciativa mostra que estamos no caminho certo, investindo em uma saúde pública cada vez mais humanizada, eficiente e acessível para a população de Volta Redonda”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.