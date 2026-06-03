Programação acontece ao longo do mês e terá como destaque a Caminhada Violeta, marcada para o dia 15, na Vila Santa Cecília - Foto: Arquivo/Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Programação acontece ao longo do mês e terá como destaque a Caminhada Violeta, marcada para o dia 15, na Vila Santa CecíliaFoto: Arquivo/Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 03/06/2026 15:14

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realiza ao longo deste mês uma programação especial em alusão ao “Junho Violeta”, campanha de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. A iniciativa reúne atividades educativas, culturais e de mobilização social, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da proteção e da garantia dos direitos da pessoa idosa.

O ponto alto da programação será a Caminhada Violeta, que acontece no próximo dia 15 de junho, data em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A concentração será às 14h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Os participantes seguirão em caminhada até a Biblioteca Municipal Raul de Leoni, onde haverá panfletagem, ações de conscientização e show da cantora Jane Leal.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que durante o “Junho Violeta”, a secretaria vai reforçar o seu compromisso com a proteção e a garantia dos direitos da pessoa idosa, além da divulgação dos canais de proteção e denúncia.

“Essa campanha tem um papel fundamental de conscientização. Precisamos envolver toda a sociedade nessa discussão e reforçar que a violência contra a pessoa idosa pode acontecer de diversas formas, muitas vezes de maneira silenciosa. Informar, orientar e estimular a denúncia são ações essenciais para garantir mais respeito, dignidade e qualidade de vida à nossa população idosa”, afirmou Larissa.

A presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI), Flávia Santos, ressaltou a importância da mobilização para dar visibilidade ao tema. “O ‘Junho Violeta’ é um momento de reflexão e também de ação. A caminhada representa a união da sociedade em defesa dos direitos da pessoa idosa e reforça a necessidade de estarmos atentos aos sinais de violência e violações de direitos. Combater esse problema é uma responsabilidade de todos nós”, destacou Flávia.

Mobilização e proteção

Ao longo dos últimos anos, Volta Redonda tem promovido diversas ações voltadas à conscientização da população e ao fortalecimento das políticas públicas para a melhor idade. As mobilizações realizadas durante o “Junho Violeta” já reuniram centenas de participantes, incluindo integrantes dos grupos de convivência, do programa Viva a Melhor Idade, da Fanfarra e do Coral Municipal da Melhor Idade, além de profissionais da rede de assistência social.

O município também conta com uma ampla rede de atendimento e proteção à pessoa idosa, formada por serviços especializados como o Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), os Centros-Dia para Idosos, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), a Patrulha de Proteção ao Idoso e os grupos de convivência desenvolvidos pela Assistência Social. Os equipamentos atuam tanto na prevenção quanto no acompanhamento de situações de violação de direitos.

A Prefeitura de Volta Redonda reforça que casos de violência física, psicológica, patrimonial, financeira, negligência, abandono ou qualquer outra forma de violação dos direitos da pessoa idosa devem ser denunciados. As denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100, canal nacional de proteção aos direitos humanos.