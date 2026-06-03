Palestras alcançam 114 colaboradores e reforçam a importância da adoção de atos seguros para evitar acidentes - Foto: Divulgação/Semop

Palestras alcançam 114 colaboradores e reforçam a importância da adoção de atos seguros para evitar acidentesFoto: Divulgação/Semop

Publicado 03/06/2026 15:12

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), promoveu nesta semana uma capacitação voltada à segurança no trânsito para funcionários do Grupo Trigo, em Volta Redonda. A iniciativa contou com a participação de 84 colaboradores e foi conduzida pelo corregedor da GMVR, Valdo Rocha. A ação já havia capacitado, no último dia 26, 30 funcionários do Centro de Distribuição Logístico do Supermercado Royal. O objetivo é conscientizar os participantes sobre a adoção de atitudes preventivas para evitar acidentes e tornar o trânsito mais seguro para todos.

A realização das palestras integrou as atividades do Maio Amarelo 2026, movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, que neste ano teve como tema: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A campanha é coordenada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) e conta com o apoio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Durante as palestras, foram abordados temas relacionados à segurança de pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, além da importância do respeito às leis de trânsito e do uso correto dos equipamentos de proteção, especialmente o capacete para motociclistas.

A capacitação destacou ainda o foco da campanha deste ano na proteção dos motociclistas, diante do aumento dos acidentes envolvendo essa categoria. Também foram discutidos os riscos causados pelos chamados “pontos cegos”, áreas fora do campo de visão dos condutores que podem colocar em perigo pedestres, ciclistas e motociclistas.

Além das orientações teóricas, os 114 participantes conheceram projetos educativos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública na área de educação para o trânsito, como a Minicidade do Trânsito, Guarda Mirim e Piloto Cidadão com foco em crianças e adolescentes; e o curso gratuito de Pilotagem Segura e Cidadã – que capacita motociclistas habilitados. Ao final dos encontros, foram exibidas imagens registradas pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), mostrando ocorrências reais de acidentes de trânsito no município.

Segundo o corregedor Valdo Rocha, a utilização de exemplos reais contribui para ampliar a conscientização dos participantes. “Quando as pessoas conseguem visualizar situações que acontecem diariamente em nossa cidade, a reflexão se torna mais próxima da realidade. O objetivo é estimular mudanças de comportamento que possam preservar vidas”, destacou.

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