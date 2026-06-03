Palestras alcançam 114 colaboradores e reforçam a importância da adoção de atos seguros para evitar acidentesFoto: Divulgação/Semop
Ordem Pública promove capacitação sobre segurança no trânsito em empresas de Volta Redonda
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Memorial Zumbi inicia comemorações pelos 36 anos com reabertura de biblioteca e apresentação cultural em Volta Redonda
Programação especial segue durante todo o mês de junho com cinema, festa temática, tour afro-pedagógico, música e atividades voltadas à valorização da cultura afro-brasileira
Volta Redonda inicia terceiro turno de atendimento nas clínicas odontológicas do município na segunda-feira (8
Horário estendido de funcionamento acontecerá inicialmente nas unidades dos bairros Retiro, Vila Brasília e Jardim Tiradentes, facilitando o acesso de um maior número de moradores
Salão da Cidadania leva cortes de cabelo gratuitos para bairros de Volta Redonda durante o mês de junho
Serviço itinerante do Programa de Inclusão Produtiva percorre unidades dos Cras e instituições do município, promovendo inclusão social, cidadania e autoestima
Volta Redonda participa de audiência pública da Alerj sobre a LDO 2027
Representando o prefeito Neto, secretária municipal de Planejamento esteve presente nas discussões sobre a elaboração do orçamento estadual do próximo ano
Inscrições para pós-graduação EAD gratuita da UFF terminam dia 8 (segunda-feira)
Estão disponíveis 150 vagas para cursos de Gestão em Administração Pública, Gestão da Saúde Pública e Gestão Pública Municipal
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