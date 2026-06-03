Unidade da rede pública municipal superou número de procedimentos no mesmo período do ano passado, quebrando mais um recorde e beneficiando mais usuários do SUS - Foto: Divulgação/HSJB

Unidade da rede pública municipal superou número de procedimentos no mesmo período do ano passado, quebrando mais um recorde e beneficiando mais usuários do SUSFoto: Divulgação/HSJB

Publicado 03/06/2026 16:30

Volta Redonda - Com o avanço dos mutirões de cirurgias, principalmente aos fins de semana, o Hospital São João Batista (HSJB) – equipamento da rede pública municipal de Volta Redonda – registrou um novo recorde no número de procedimentos realizados. De acordo com levantamento da unidade, de janeiro a maio deste ano foram feitas 2.839 cirurgias – número 3% maior que o mesmo período de 2025 (2.756).

“É um recorde para o período e uma tendência ao longo dos últimos anos. Temos ampliado cada vez mais o número e tipos de procedimentos, inclusive com a modernização dos equipamentos e outros investimentos”, explica o diretor-geral do HSJB e vice-prefeito, Sebastião Faria.

Segundo os dados do hospital, cinco especialidades tiveram o maior volume de cirurgias nos cinco primeiros meses do ano: traumato-ortopedia (810); gineco-obstetrícia (545); cirurgia-geral (524); urologia (471); e oftalmo (215). Destas, duas apresentaram crescimento, sendo 9,3% a mais em procedimentos de traumato-ortopedia e 24,4% para cirurgias-gerais.

O período de janeiro a maio também registrou cirurgias em outras especialidades: neurocirurgia (71); vascular (67); torácica (65); bucomaxilo (60); pediátrica (7); proctologia (3); plástica (1).

“O Hospital São João Batista recebeu muitas melhorias desde que reassumimos a prefeitura em 2021 e, desde então, foi feito um trabalho de recuperação estrutural, capacitação e valorização dos profissionais e investimento na modernização de equipamentos. A dedicação e a experiência do Faria à frente da unidade também fizeram com que o hospital voltasse a ser a referência na rede pública da região, avançando e muito nas cirurgias. E vai melhorar ainda mais para o usuário do SUS (Sistema Único de Saúde), com a entrega, em breve, do hospital reformado e ampliado”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.