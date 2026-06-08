Atividades culturais e serviços gratuitos reuniram a população em uma iniciativa em parceria com a Estácio e a Roda da Tradição - Foto: Divulgação/Sejuv

Atividades culturais e serviços gratuitos reuniram a população em uma iniciativa em parceria com a Estácio e a Roda da TradiçãoFoto: Divulgação/Sejuv

Publicado 08/06/2026 14:57

Volta Redonda - A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, localizada na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, recebeu nesse domingo (8) uma programação especial que uniu cultura, cidadania e assistência à população. A ação foi realizada embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), a Estácio Volta Redonda e a roda de capoeira Roda da Tradição, oferecendo atividades culturais e serviços gratuitos para os moradores que passaram pelo local durante a manhã e tarde.

Um dos destaques da programação foi a Roda da Tradição, iniciativa que acontece mensalmente e reúne grupos de capoeira da região em um momento de integração, valorização da cultura afro-brasileira e fortalecimento das tradições populares.

Além da programação cultural, a população teve acesso a diversos serviços gratuitos oferecidos pela Estácio, entre eles aferição de pressão arterial e glicemia, avaliação nutricional com bioimpedância, tipagem sanguínea e orientação jurídica para idosos e familiares.

Para o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, a iniciativa reforça o papel das parcerias na promoção de ações que aproximam a população dos serviços e atividades oferecidos na cidade.

“A Secretaria da Juventude tem buscado construir parcerias que façam sentido para a população. Hoje conseguimos unir cultura, saúde, orientação e atendimento em um único espaço, ampliando o acesso das pessoas a serviços importantes e fortalecendo iniciativas que já fazem parte da nossa cidade, como a Roda da Tradição. É uma forma de ocupar os espaços públicos com ações que geram impacto positivo para a comunidade.”

O diretor da Estácio Volta Redonda, Pedro Bolpato, destacou a importância da participação da instituição em atividades voltadas para a comunidade.

“Alunos e professores da Estácio participaram de mais uma importante ação de cidadania, oferecendo serviços de saúde, acolhimento e orientação à população. A iniciativa proporcionou um dia de cuidado, informação, promoção de direitos e qualidade de vida para toda a comunidade, reforçando o compromisso da instituição com a transformação social e o desenvolvimento regional. Seguimos fortalecendo parcerias que aproximam a educação da sociedade e promovem cidadania, inclusão e qualidade de vida para a população de Volta Redonda.”

A programação reuniu moradores, visitantes e frequentadores da feira da Vila Santa Cecília, transformando a área da Biblioteca Municipal em um espaço de convivência, troca de experiências e acesso a serviços essenciais. A expectativa é que novas ações integradas sejam realizadas com maior frequência, fortalecendo o vínculo entre instituições, poder público e comunidade.