Atividades culturais e serviços gratuitos reuniram a população em uma iniciativa em parceria com a Estácio e a Roda da TradiçãoFoto: Divulgação/Sejuv
Secretaria da Juventude de Volta Redonda promove ação social e cultural embaixo da Biblioteca Municipal
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Unidade da rede pública municipal superou número de procedimentos no mesmo período do ano passado, quebrando mais um recorde e beneficiando mais usuários do SUS
Prefeitura de Volta Redonda manterá serviços essenciais no feriado prolongado de Corpus Christi
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