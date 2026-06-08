A reunião aconteceu no gabinete do prefeito Neto - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito NetoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 08/06/2026 15:05

Volta Redonda - A segurança pública ganhará mais um reforço em Volta Redonda. Em reunião com autoridades e representantes do comércio local e de igrejas em seu gabinete na manhã desta segunda-feira (8), o prefeito Antonio Francisco Neto anunciou a instalação de mais 64 câmeras de monitoramento na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), câmeras de reconhecimento facial no Retiro – todas integradas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) –, além da aquisição de duas novas viaturas para reforçar o trabalho das forças de segurança nessas duas regiões.

“Vamos investir em postos avançados nesses dois pontos, onde o comércio é forte, reunindo uma parcela grande da população circulando. Já revitalizando a iluminação da Beira-Rio e agora vamos investir em monitoramento 24 horas e reforço no policiamento, com apoio da Guarda Municipal”, afirmou o prefeito Neto, ressaltando que a ação no Retiro vai descentralizar a segurança para fortalecer o trabalho, enquanto o programa Segurança Presente é reestruturado pelo Governo do Estado.

O encontro no Palácio 17 de Julho contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal (GMVR), da Polícia Militar – incluindo a nova comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), a tenente-coronel Amanda Neves, o coordenador regional do programa Segurança Presente, tenente-coronel Takamine, e o coordenador do programa em Volta Redonda, o major José Eduardo Silvério; o delegado-assistente da 93ª Delegacia de Polícia Civil, José Carlos Neto, representando o titular Vinícius Coutinho, entre outras autoridades.

Além de anunciar as novas medidas, a reunião serviu para alinhar ações para melhorar a segurança na cidade e região, fortalecendo a integração entre as forças de segurança pública, incluindo a futura ampliação do Segurança Presente para o bairro Retiro.

“É um programa exitoso, que recebe muitos elogios, e conta com a importante participação da sociedade. Conforme entendimento do novo comando da Polícia Militar, a tendência é que o programa seja mantido nos moldes que já é executado, e que seja ampliado com uma base no Retiro, conforme já estava previsto”, afirmou o tenente-coronel Takamine, ao lado dos coronel Henrique, ex-secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, e o coronel Moisés Sardenberg, que assumiu função estratégica no Estado-Maior do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA).

Também estiveram presentes comerciantes do Retiro e representantes de entidades comerciais, como Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) e CDL (Câmara de Dirigentes Lojstas), além de membros das igrejas católica e evangélica.

“Agradeço a presença de todos, pois a integração entre as forças de segurança, entre município, Estado e população têm feito de Volta Redonda uma cidade referência em segurança. E a prefeitura vai continuar parceira para que nossa cidade seja a mais segura do Brasil”, concluiu o prefeito Neto.