A reunião aconteceu no gabinete do prefeito NetoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Prefeito Neto anuncia reforço na segurança da Beira-Rio e Retiro
Avenida ganhará 64 câmeras de monitoramento 24h e bairro receberá equipamentos de reconhecimento facial. Duas novas viaturas e agentes também irão atuar no policiamento local
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Prefeitura de Volta Redonda entrega revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente
Unidade localizada no bairro São João atende 218 alunos e conta com 38 servidores
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Município encerrou maio sem ocorrências de roubos de veículo, de carga, em coletivo, de bicicleta e latrocínio, de acordo com dados do ISP-RJ
Secretaria da Juventude de Volta Redonda promove ação social e cultural embaixo da Biblioteca Municipal
Atividades culturais e serviços gratuitos reuniram a população em uma iniciativa em parceria com a Estácio e a Roda da Tradição
Dados desatualizados no CadÚnico podem comprometer acesso a benefícios sociais
Famílias que não atualizaram o Cadastro Único há mais de dois anos ou que tiveram mudanças na renda, escola, endereço ou composição familiar devem procurar atendimento para evitar bloqueios
Hospital São João Batista ganha equipamento moderno para cirurgias de retina
Adquirido por cerca de R$ 1 milhão, Vitreófago é o mais moderno para vitrectomia, procedimento de alta complexidade
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