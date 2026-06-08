Unidade localizada no bairro São João atende 218 alunos e conta com 38 servidoresFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda entrega revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente
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