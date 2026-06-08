Unidade localizada no bairro São João atende 218 alunos e conta com 38 servidores - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Unidade localizada no bairro São João atende 218 alunos e conta com 38 servidoresFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 08/06/2026 15:03

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou nesta segunda-feira, dia 8 de julho, as obras de revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Pinguinho de Gente, no bairro São João. A unidade atende atualmente 218 alunos e conta com 38 servidores, realizando um trabalho pedagógico focado no desenvolvimento integral das crianças, assegurando-lhes o direito de conviver, brincar, participar, explorar e conhecer a si mesmas.

Foram realizadas diversas melhorias na unidade, entre elas: pintura interna e externa; instalação de piso emborrachado na área externa (pátio/quintal); execução de serviços de drenagem; troca de pisos e revestimentos; reforma dos banheiros; revitalização da área de recreação; criação de novos ambientes, como sala da direção, sala dos professores e secretaria; além da instalação de novas divisórias nas salas de aula do primeiro pavimento.

Participaram da cerimônia o prefeito Neto; o deputado estadual Munir Neto; o secretário municipal de Educação, Osvaldir Geraldo Denadai; o subsecretário administrativo de Educação, Júlio Cesar de Oliveira Cyrne; a diretora do CMEI Pinguinho de Gente, professora Kátia Simone Marques Martins; e o subprefeito do bairro Santo Agostinho, Ednilson Vampirinho.

“É uma felicidade imensa entregar à população esta revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente. A unidade ficou muito bonita e sempre desenvolve um trabalho fantástico na educação das nossas crianças. Parabenizo o Osvaldir Denadai pelo trabalho à frente da Secretaria Municipal de Educação e a diretora Kátia Martins, que conduz esta unidade com muita competência”, destacou o prefeito.

O deputado Munir também ressaltou a importância da unidade de ensino para a população da região.

“O Pinguinho de Gente é um centro de educação muito importante para a formação das crianças que moram nesta região. Parabéns ao prefeito Neto pela atenção e por sempre cuidar de espaços como este, que contribuem para a evolução intelectual dos nossos pequenos volta-redondenses”, afirmou o deputado.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, frisou que a revitalização do CMEI Pinguinho de Gente faz parte do compromisso do governo municipal de entregar à população unidades educacionais estruturadas e acolhedoras.

“Estamos entregando a reforma do Pinguinho de Gente, que integra um dos projetos prioritários do prefeito Neto em promover melhorias na rede municipal de Educação. A revitalização deste centro de educação é muito importante tanto para os alunos quanto para os profissionais que aqui trabalham”, destacou Denadai.

Diretora celebra melhorias na escola onde já foi aluna

A diretora-geral do CMEI Pinguinho de Gente, professora Kátia Simone Marques Martins, possui uma forte ligação com a unidade. Ela foi aluna da instituição e celebrou as melhorias realizadas pelo governo municipal.

“A satisfação em ver as obras finalizadas é muito grande. Hoje estou como diretora, mas já fui aluna desta instituição. É um prazer estar à frente deste centro de educação e vê-lo tão bonito após esta revitalização”, celebrou Kátia Martins.