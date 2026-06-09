Prefeito se reuniu com construtoras e discutiu possíveis terrenos para abrigar novos residenciais - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Prefeito se reuniu com construtoras e discutiu possíveis terrenos para abrigar novos residenciaisFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 09/06/2026 15:12

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, anunciou nessa segunda-feira (8) que o município tem interesse em ampliar para 2 mil o número de novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. O anúncio foi feito durante reunião no gabinete com representantes da Caixa Econômica Federal, de construtoras e com o monsenhor Alécio, da Diocese Barra do Piraí–Volta Redonda.

Esses novos empreendimentos fazem parte da adesão do município à Campanha da Fraternidade, iniciativa da Igreja Católica que, neste ano, convida a sociedade a refletir sobre a moradia como condição essencial para a dignidade humana.

“Já garantimos a construção de mais de mil casas próprias e agora queremos ampliar esse número, beneficiando ainda mais a população que mais precisa. Estamos buscando terrenos, diálogo e nosso objetivo é garantir o direito à moradia para mais pessoas”, afirmou o prefeito.

Durante a reunião, Neto apresentou às empresas as possibilidades de atuação na construção das unidades habitacionais em terrenos localizados em alguns bairros da cidade. O objetivo do governo municipal é ampliar ainda mais o número de famílias beneficiadas com a casa própria.

Os empresários interessados em adquirir os terrenos e executar as obras deverão se reunir com representantes da Caixa para conhecer as possíveis áreas e, posteriormente, dar andamento aos trâmites necessários.

A previsão é que outras reuniões aconteçam ao longo desta semana em busca da viabilização da ampliação do programa no município.

Construção de 1.172 moradias

Recentemente, o prefeito Neto anunciou, durante uma reunião com o bispo da Diocese Barra do Piraí–Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, a construção de 1.172 novas moradias no município por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, como parte da adesão do município à Campanha da Fraternidade.

Essas novas unidades habitacionais serão construídas nos bairros Açude IV, Roma e Belmonte, além da conclusão do conjunto habitacional que está sendo construído no Morada do Campo, com cerca de 200 moradias.