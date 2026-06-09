Interessados podem se inscrever nos Cras e Centros de Inclusão Produtiva - Foto: Clara Preta/Smas

Interessados podem se inscrever nos Cras e Centros de Inclusão ProdutivaFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 09/06/2026 15:20

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está com inscrições abertas para mais um ciclo de oficinas de capacitação e inclusão produtiva. As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos Centros de Inclusão Produtiva (CIPs) dos bairros Jardim Vila Rica, Vila Mury e Verde Vale.

A iniciativa integra as ações do Programa de Inclusão Produtiva da Smas e tem como objetivo promover qualificação profissional, geração de renda, fortalecimento da autonomia e ampliação das oportunidades de inserção no mercado de trabalho. As aulas terão início no dia 15 e duração de três meses.

Neste ciclo serão ofertadas oficinas de Arte em Vidro; Artesanato – Pintura em Tecido; Artesanato – Ponto Cruz e Fuxico; Artesanato em Feltro e EVA; Barbeiro; Cabeleireiro; Corte e Costura; Costura Criativa; Culinária; Confeitaria; Panificação; Designer de Sobrancelhas; Garçom; Manicure; Marketing Digital; Serigrafia; Trancista e Ornamentação de Bolas.

Entre as novidades desta edição estão as oficinas de Pintura em Tecido e Ornamentação de Bolas, ampliando as oportunidades de aprendizado e capacitação para a população.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância das oficinas como instrumento de transformação social e desenvolvimento econômico.

“Essas oficinas representam uma oportunidade para que os participantes adquiram novos conhecimentos, desenvolvam habilidades e ampliem suas possibilidades de geração de renda. Além da qualificação profissional, elas contribuem para o fortalecimento da autoestima, da autonomia e da inclusão social, promovendo mais cidadania e oportunidades para as famílias atendidas pela Assistência Social”, afirmou Larissa.

As oficinas serão realizadas nos Cras e nos Centros de Inclusão Produtiva, facilitando o acesso dos moradores de diferentes regiões da cidade aos cursos oferecidos pela prefeitura.

Os interessados devem procurar a unidade do Cras mais próxima de sua residência ou um dos CIPs participantes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para realizar a inscrição e obter mais informações sobre as vagas disponíveis.