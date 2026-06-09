Interessados podem se inscrever nos Cras e Centros de Inclusão ProdutivaFoto: Clara Preta/Smas
Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para oficinas de capacitação e inclusão produtiva
Interessados podem se inscrever nos Cras e Centros de Inclusão Produtiva; aulas terão início no dia 15
Centro POP de Volta Redonda vai integrar a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, do Governo Federal
Equipamento municipal participará da iniciativa que promove acesso à cultura e amplia o debate sobre cidadania, dignidade e direitos humanos
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Vila Brasília, em Volta Redonda, recebe nova edição do ‘Juventude no Seu Bairro’, com serviços gratuitos na sexta (12)
Projeto da prefeitura e realizado pela Secretaria da Juventude acontecerá na Quadra Poliesportiva da Av. Nova Brasília, das 9h às 15h
Neto quer ampliar para 2 mil o número de novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Prefeito se reuniu com construtoras e discutiu possíveis terrenos para abrigar novos residenciais, em adesão à Campanha da Fraternidade
Prefeito Neto anuncia reforço na segurança da Beira-Rio e Retiro
Avenida ganhará 64 câmeras de monitoramento 24h e bairro receberá equipamentos de reconhecimento facial. Duas novas viaturas e agentes também irão atuar no policiamento local
Prefeitura de Volta Redonda entrega revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente
Unidade localizada no bairro São João atende 218 alunos e conta com 38 servidores
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