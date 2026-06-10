Aproximadamente 13,5 mil servidores da prefeitura estão sendo beneficiados - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Aproximadamente 13,5 mil servidores da prefeitura estão sendo beneficiadosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 10/06/2026 16:10

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda antecipou, nesta quarta-feira (10), o pagamento da primeira parcela do 13º salário do funcionalismo público, conforme anunciado anteriormente pelo prefeito Antonio Francisco Neto. Cerca de 13,5 mil servidores são beneficiados às vésperas do Dia dos Namorados (12) e, com o pagamento, serão injetados na economia local e da região aproximadamente R$ 30 milhões.

“Enquanto eu for prefeito vou garantir o pagamento do funcionalismo em dia, no mês trabalhado, e, assim como essa antecipação da metade do 13º, sempre vamos buscar valorizar e melhorar a qualidade de vida dos servidores”, afirmou o prefeito.

“É o quarto ano consecutivo que conseguimos antecipar o benefício aos servidores. Isso é fruto de um trabalho de reorganização financeira e administração dos recursos com responsabilidade fiscal. Agradeço às equipes, inclusive ao Cláudio Franco (secretário municipal de Administração) e ao Vinícius Arbach (secretário municipal de Fazenda), pelo empenho e dedicação para que conseguíssemos mais esse benefício”, acrescentou Neto, citando, ainda, o aporte de R$ 40 milhões referentes à manutenção da gestão das contas do funcionalismo pelo Banco Itaú.

O funcionalismo municipal também já foi beneficiado pela atual gestão com reajustes salariais seguidos: 7,42% em 2023; 7% em 2024 – maior que o reajuste mínimo nacional à época (6,97%); 5% em 2025 – acima da inflação acumulada entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025; e neste ano foi concedido 6,7% para quem recebia como base o mínimo nacional e 4,26% para as demais faixas salariais (acompanhando a inflação).

Ainda na atual gestão do prefeito Neto, os servidores também foram beneficiados com o aumento do valor do auxílio-alimentação (de R$ 250 para R$ 350) e ainda houve a criação da cesta-básica para aposentados e pensionistas no valor de R$ 350,00, equivalente aos servidores da ativa.

“Realizamos, ainda, diversas melhorias na estrutura, nas condições de trabalho, investimentos em modernização do serviço público, entre outras ações que contribuíram para melhorar o dia a dia dos servidores, que tanto nos ajudam a prestar o melhor atendimento à população da nossa cidade”, destacou o prefeito Neto.