Premiado espetáculo é escrito e estrelado pela autora e atriz Claudia Mauro, com participação do ator e coreógrafo Édio Nunes - Foto: Rodney Azevedo

Premiado espetáculo é escrito e estrelado pela autora e atriz Claudia Mauro, com participação do ator e coreógrafo Édio NunesFoto: Rodney Azevedo

Publicado 11/06/2026 13:24

Volta Redonda - O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no bairro Laranjal, será palco, na próxima quarta-feira, dia 17, às 20h, da aclamada peça teatral “A Vida Passou Por Aqui”, escrita e estrelada pela autora e atriz Claudia Mauro, com participação de Édio Nunes. A entrada para a peça será solidária e poderá ser trocada por um litro de leite na segunda-feira, dia 15, das 8h às 17h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

O espetáculo é mais um fruto da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Sesc-RJ e o Sicomércio, que vem proporcionando à população da cidade oportunidade de prestigiar inúmeras atrações culturais, com artistas nacionalmente conhecidos.

“Até novembro, uma vez por mês passarão por aqui grandes nomes do teatro nacional. É um motivo de muito orgulho saber que Volta Redonda está preparada para receber espetáculos que a população somente poderia assistir na capital. Outro diferencial é que aqui a população assiste gratuitamente e ainda contribui doando um litro de leite, que depois são enviados para as instituições filantrópicas da cidade. Desta forma temos a cultura transformando a vida das pessoas em todos os sentidos”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, que também falou sobre outros projetos que a SMC tem feito.

“O governo municipal tem investido muito no teatro, não somente nestes espetáculos realizados juntamente com o Sesc e o Sicomércio, mas também em peças teatrais locais, fomentando-as através da Lei Aldir Blanc. Além disso tem buscado utilizar o teatro como ferramenta de transformação social. No segundo semestre teremos um festival de teatro infantil”, completou o secretário.

Espetáculo comemora 10 anos em cartaz

“A Vida Passou Por Aqui”, que comemora 10 anos em cartaz, consolidou-se como uma das obras mais sensíveis do teatro contemporâneo nacional e lança um olhar otimista sobre o envelhecimento, as angústias naturais da vida e a inexorável passagem do tempo.

O espetáculo, com duração de 90 minutos, foi premiado como melhor texto nacional inédito e celebra a alegria, a amizade e a importância das relações construídas com generosidade e altruísmo. A montagem conta a história de pessoas comuns enfrentando as dificuldades que surgem ao longo da vida.

Ingressos Solidários

Os ingressos solidários para a peça “A Vida Passou Por Aqui” podem ser trocados por uma caixa de leite na segunda-feira, dia 15, das 8h às 17h, na Biblioteca Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. As caixas arrecadadas serão posteriormente doadas para instituições filantrópicas de Volta Redonda.

Serviço

Espetáculo: A Vida Passou Por Aqui

Duração: 90 minutos

Data: 17 de junho (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior

Endereço: Rua Cento e Cinquenta e Quatro, nº 783, Laranjal, Volta Redonda