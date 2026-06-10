Valor cobrado por 10 m³ no município segue muito abaixo do praticado na capital e em diversas cidades da região e do BrasilFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Volta Redonda mantém uma das menores tarifas de água e esgoto do estado do Rio e do país
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Volta Redonda injeta cerca de R$ 30 milhões na economia com antecipação da primeira parcela do 13º do funcionalismo
Aproximadamente 13,5 mil servidores da prefeitura estão sendo beneficiados
Centro POP de Volta Redonda vai integrar a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, do Governo Federal
Equipamento municipal participará da iniciativa que promove acesso à cultura e amplia o debate sobre cidadania, dignidade e direitos humanos
Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para oficinas de capacitação e inclusão produtiva
Interessados podem se inscrever nos Cras e Centros de Inclusão Produtiva; aulas terão início no dia 15
Vila Brasília, em Volta Redonda, recebe nova edição do ‘Juventude no Seu Bairro’, com serviços gratuitos na sexta (12)
Projeto da prefeitura e realizado pela Secretaria da Juventude acontecerá na Quadra Poliesportiva da Av. Nova Brasília, das 9h às 15h
Neto quer ampliar para 2 mil o número de novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Prefeito se reuniu com construtoras e discutiu possíveis terrenos para abrigar novos residenciais, em adesão à Campanha da Fraternidade
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