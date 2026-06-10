Valor cobrado por 10 m³ no município segue muito abaixo do praticado na capital e em diversas cidades da região e do Brasil - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Valor cobrado por 10 m³ no município segue muito abaixo do praticado na capital e em diversas cidades da região e do BrasilFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 10/06/2026 16:13

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) mantém uma das menores tarifas de água e esgoto entre os municípios do estado do Rio de Janeiro e do país. O valor cobrado por 10 m³ de água, faixa que atende cerca de 60% da população do município, é de R$ 40,50, muito abaixo do praticado em cidades como Rio de Janeiro (R$ 129,14), Niterói (R$ 113,08), Petrópolis (R$ 118,42) e diversos municípios da região.

O preço também é inferior ao registrado em cidades como Campinas (SP), Juiz de Fora (MG), Caldas Novas (GO), Cachoeiro de Itapemirim (ES) e Poços de Caldas (MG).

Em Volta Redonda, as tarifas são calculadas de acordo com o consumo em faixas, com cobrança de esgoto correspondente a 50% do valor da água.

O diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, ressaltou que toda política de adequação tarifária tem como objetivo preservar a capacidade de investimento da autarquia, garantindo a manutenção da qualidade dos serviços e a preparação da cidade para os desafios futuros.

“Os desafios para o saneamento são cada vez maiores, especialmente diante do crescimento populacional, da necessidade de ampliar a infraestrutura e dos impactos provocados pelas mudanças climáticas. Por isso, é fundamental que o Saae mantenha sua capacidade de investir e planejar o futuro da cidade”, afirmou.

Investimentos garantem segurança hídrica

Entre os principais projetos em andamento está a construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) no bairro Aero Clube, obra que vai ampliar a capacidade de produção de água tratada e garantir segurança hídrica para as próximas décadas.

Outro investimento importante é a implantação da segunda usina de energia fotovoltaica do Saae-VR, no bairro Nova Primavera, que contribuirá para a redução dos custos operacionais e permitirá ampliar os investimentos em saneamento básico.

Para manter esses investimentos, o Saae informa que a partir de julho será aplicada nova tarifa, com reajuste que não muda o panorama da tarifa estar entre as mais baratas do Brasil, mas que vai permitir os investimentos que garantem e melhoram o serviço prestado.

“Estamos trabalhando para assegurar um serviço cada vez mais eficiente, com planejamento, responsabilidade e investimentos que acompanhem o desenvolvimento de Volta Redonda”, concluiu Paulo Cezar.