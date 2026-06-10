Atividades voltadas aos usuários da rede socioassistencial fortalecem vínculos, valorizam tradições culturais e promovem momentos de integração e convivênciaFoto: Clara Preta/Smas
Prefeitura de Volta Redonda promove temporada de festas juninas e julinas nos Cras e centros de convivência
Atividades voltadas aos usuários da rede socioassistencial fortalecem vínculos, valorizam tradições culturais e promovem momentos de integração e convivência
Biblioteca Municipal de Volta Redonda sedia evento sobre conscientização e educação ambiental
Ação faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente e foi realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, CSN, CBSI e UniFOA
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Volta Redonda mantém uma das menores tarifas de água e esgoto do estado do Rio e do país
Valor cobrado por 10 m³ no município segue muito abaixo do praticado na capital e em diversas cidades da região e do Brasil
Volta Redonda injeta cerca de R$ 30 milhões na economia com antecipação da primeira parcela do 13º do funcionalismo
Aproximadamente 13,5 mil servidores da prefeitura estão sendo beneficiados
Centro POP de Volta Redonda vai integrar a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, do Governo Federal
Equipamento municipal participará da iniciativa que promove acesso à cultura e amplia o debate sobre cidadania, dignidade e direitos humanos
Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para oficinas de capacitação e inclusão produtiva
Interessados podem se inscrever nos Cras e Centros de Inclusão Produtiva; aulas terão início no dia 15
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