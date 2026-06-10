Atividades voltadas aos usuários da rede socioassistencial fortalecem vínculos, valorizam tradições culturais e promovem momentos de integração e convivência - Foto: Clara Preta/Smas

Atividades voltadas aos usuários da rede socioassistencial fortalecem vínculos, valorizam tradições culturais e promovem momentos de integração e convivênciaFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 10/06/2026 16:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está realizando a tradicional temporada de festas juninas e julinas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e demais equipamentos da rede socioassistencial do município. As atividades são destinadas aos usuários atendidos pelos serviços da assistência social, especialmente os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Ao longo dos meses de junho e julho, dezenas de unidades espalhadas por todas as regiões da cidade promovem celebrações temáticas com decoração típica, apresentações culturais, quadrilhas, brincadeiras, música e comidas tradicionais, proporcionando momentos de confraternização e fortalecimento dos laços comunitários.

Mais do que preservar uma das manifestações culturais mais populares do país, as festas integram o trabalho socioassistencial desenvolvido pela Smas, contribuindo para a convivência entre os usuários, a valorização da cultura popular e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância dessas atividades para o trabalho realizado pela secretaria.

“Esses encontros são aguardados com muito carinho pelos nossos usuários. As festas juninas e julinas representam momentos de convivência, alegria e integração, fortalecendo os vínculos construídos ao longo do ano nos grupos e atividades desenvolvidos pela assistência social. Além da valorização das tradições culturais, elas contribuem para o acolhimento, a socialização e o sentimento de pertencimento dos participantes”, afirmou.

As comemorações acontecem nos Cras Ponte Alta, Santa Cruz, Vila Americana, Retiro, Santa Rita de Cássia, Caieiras, Dom Bosco, Volta Grande, Açude, Siderlândia, Santo Agostinho, Mariana Torres, São Sebastião, Nova Primavera, Candelária, Jardim Ponte Alta, Coqueiros e Roma, além dos centros de convivência e grupos atendidos nos bairros Siderópolis, Verde Vale, Jardim Belmonte, Padre Josimo, Ilha Parque, Aero Clube, Vila Brasília, Vila Rica, São Luiz, São Cristóvão, Morada do Campo, Água Limpa, Três Poços, Jardim Cidade do Aço, Eucaliptal, Monte Castelo, Voldac, Belo Horizonte e São Carlos.

A expectativa é reunir milhares de usuários ao longo da temporada, em uma programação preparada pelas equipes dos equipamentos socioassistenciais para celebrar as tradições juninas e julinas e fortalecer a convivência entre os participantes.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a promoção da cidadania, da inclusão social e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, transformando os equipamentos da assistência social em espaços de acolhimento, participação e integração.