Ação faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Ação faz parte da programação do Mês do Meio AmbienteFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 10/06/2026 16:19

Volta Redonda - Os eventos que integram a programação do Mês do Meio Ambiente, idealizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), tiveram mais uma edição nesta quarta-feira (10 de junho), na área externa da Biblioteca Municipal Raul de Leoni. No local foi realizada uma ação de conscientização ambiental em parceria entre a SMMA, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) – por meio do Programa de Educação Ambiental (PEA) –, a Companhia Brasileira de Serviços Industriais (CBSI) e o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). A iniciativa tem como foco incentivar a prática de ações sustentáveis.

O evento, aberto ao público, contou com a apresentação de ações e projetos ligados ao meio ambiente e à educação ambiental desenvolvidos pelo governo municipal, empresas e instituições envolvidas.

Edmilson Reis, coordenador de Projetos de Meio Ambiente da SMMA, destacou os objetivos dos projetos desenvolvidos pela secretaria e seus parceiros.

“Na Secretaria de Meio Ambiente, temos como missão levar a educação ambiental à população. Essa parceria com a CSN, por meio do PEA, a CBSI e o UniFOA representam a união de grandes instituições para fazer com que os moradores se tornem, a cada dia, ecocidadãos mais conscientes”, destacou o coordenador.

A gerente de Meio Ambiente da CSN, Ana Carolina Bellot, afirmou que o evento tem papel fundamental na divulgação dos projetos e das boas práticas ambientais realizadas pelas empresas, pelo governo e pelo centro universitário.

“É uma integração muito importante, pois se trata de projetos idealizados para a comunidade e é uma forma de demonstrar o que a Prefeitura de Volta Redonda, a CSN, a CBSI e o UniFOA estão fazendo em prol do meio ambiente. São trabalhos incríveis na área de educação ambiental. Também trouxemos a equipe da CBSI para apresentar como está sendo realizado o reflorestamento da Floresta da Cicuta. São temas que estão sendo apresentados aqui e que a sociedade precisa conhecer”, afirmou.

Programação

A programação do Mês do Meio Ambiente também contará com os seguintes eventos:

11 de junho

Horário: 9h

Evento: Passeio ecológico e palestra sobre preservação do meio ambiente

Local: Fazenda do Ingá – Santa Cruz

Horário: 14h

Evento: Plantio de árvores de espécies arbóreas

Local: Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, Vila Santa Cecília

12 de junho

Horário: 9h

Evento: Juventude e Natureza

Local: Vila Brasília

16 de junho

Horário: 9h

Evento: Plantio de espécies arbóreas

Local: CRAS Belo Horizonte

18 de junho

Horário: 13h

Evento: Visita técnica e caminhada com crianças e adolescentes usuários do CRAS Mariana Torres

Local: Fazenda do Ingá – Santa Cruz

23, 24 e 25 de junho

Horários: Turmas das 9h às 11h30 e das 13h às 17h30

Evento: Curso de conscientização sobre descarte irregular de resíduos e coleta seletiva

Local: Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), Ilha São João

26 de junho

Horário: 9h

Evento: Blitz ecológica sobre o meio ambiente

Local: Aterrado

27 de junho

Horário: 9h

Evento: Plantio de espécies arbóreas às margens do Córrego Brandão

Local: Margens do Córrego Brandão, próximo ao Colégio Macedo Soares, Vila Santa Cecília

30 de junho

Horário: 15h

Evento: Palestra sobre descarte irregular de lixo

Local: Igreja Batista, Vila Santa Cecília