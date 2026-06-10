Volta Redonda - Os eventos que integram a programação do Mês do Meio Ambiente, idealizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), tiveram mais uma edição nesta quarta-feira (10 de junho), na área externa da Biblioteca Municipal Raul de Leoni. No local foi realizada uma ação de conscientização ambiental em parceria entre a SMMA, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) – por meio do Programa de Educação Ambiental (PEA) –, a Companhia Brasileira de Serviços Industriais (CBSI) e o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). A iniciativa tem como foco incentivar a prática de ações sustentáveis.
O evento, aberto ao público, contou com a apresentação de ações e projetos ligados ao meio ambiente e à educação ambiental desenvolvidos pelo governo municipal, empresas e instituições envolvidas.
Edmilson Reis, coordenador de Projetos de Meio Ambiente da SMMA, destacou os objetivos dos projetos desenvolvidos pela secretaria e seus parceiros.
“Na Secretaria de Meio Ambiente, temos como missão levar a educação ambiental à população. Essa parceria com a CSN, por meio do PEA, a CBSI e o UniFOA representam a união de grandes instituições para fazer com que os moradores se tornem, a cada dia, ecocidadãos mais conscientes”, destacou o coordenador.
A gerente de Meio Ambiente da CSN, Ana Carolina Bellot, afirmou que o evento tem papel fundamental na divulgação dos projetos e das boas práticas ambientais realizadas pelas empresas, pelo governo e pelo centro universitário.
“É uma integração muito importante, pois se trata de projetos idealizados para a comunidade e é uma forma de demonstrar o que a Prefeitura de Volta Redonda, a CSN, a CBSI e o UniFOA estão fazendo em prol do meio ambiente. São trabalhos incríveis na área de educação ambiental. Também trouxemos a equipe da CBSI para apresentar como está sendo realizado o reflorestamento da Floresta da Cicuta. São temas que estão sendo apresentados aqui e que a sociedade precisa conhecer”, afirmou.
Programação
A programação do Mês do Meio Ambiente também contará com os seguintes eventos:
11 de junho Horário: 9h Evento: Passeio ecológico e palestra sobre preservação do meio ambiente Local: Fazenda do Ingá – Santa Cruz
Horário: 14h Evento: Plantio de árvores de espécies arbóreas Local: Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, Vila Santa Cecília
12 de junho Horário: 9h Evento: Juventude e Natureza Local: Vila Brasília
16 de junho Horário: 9h Evento: Plantio de espécies arbóreas Local: CRAS Belo Horizonte
18 de junho Horário: 13h Evento: Visita técnica e caminhada com crianças e adolescentes usuários do CRAS Mariana Torres Local: Fazenda do Ingá – Santa Cruz
23, 24 e 25 de junho Horários: Turmas das 9h às 11h30 e das 13h às 17h30 Evento: Curso de conscientização sobre descarte irregular de resíduos e coleta seletiva Local: Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), Ilha São João
26 de junho Horário: 9h Evento: Blitz ecológica sobre o meio ambiente Local: Aterrado
27 de junho Horário: 9h Evento: Plantio de espécies arbóreas às margens do Córrego Brandão Local: Margens do Córrego Brandão, próximo ao Colégio Macedo Soares, Vila Santa Cecília
30 de junho Horário: 15h Evento: Palestra sobre descarte irregular de lixo Local: Igreja Batista, Vila Santa Cecília
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