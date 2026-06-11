Plataforma criada pelo MEC tem como objetivo identificar pessoas que ainda não foram alfabetizadas ou que não concluíram a educação básicaFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR
Volta Redonda fortalece combate ao analfabetismo com adesão ao Cadastro da Educação de Jovens e Adultos
Plataforma criada pelo MEC tem como objetivo identificar pessoas que ainda não foram alfabetizadas ou que não concluíram a educação básica
Prefeitura de Volta Redonda entrega nova clínica odontológica a moradores do Açude
Unidade do Programa de Saúde Bucal do município fica na Unidade Básica de Saúde da Família do Açude I
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Benefício para mutuários ficar em dia com a autarquia municipal serão concedidos para pagamentos à vista e parcelado
Peça de teatro ‘A Vida Passou Por Aqui’ chega a Volta Redonda na próxima quarta-feira (17)
Premiado espetáculo é escrito e estrelado pela autora e atriz Claudia Mauro, com participação do ator e coreógrafo Édio Nunes, e será apresentado no Teatro Mastro Franklin de Carvalho Jr.
Biblioteca Municipal de Volta Redonda sedia evento sobre conscientização e educação ambiental
Ação faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente e foi realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, CSN, CBSI e UniFOA
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