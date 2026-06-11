Plataforma criada pelo MEC tem como objetivo identificar pessoas que ainda não foram alfabetizadas ou que não concluíram a educação básica - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Plataforma criada pelo MEC tem como objetivo identificar pessoas que ainda não foram alfabetizadas ou que não concluíram a educação básicaFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 11/06/2026 14:44

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está ampliando as ações para garantir o acesso à educação de jovens, adultos e idosos. O município aderiu ao Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (EJA), iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que busca reduzir os índices de analfabetismo e promover a retomada dos estudos.

Uma das principais ações do pacto é o CadEJA (Cadastro da Educação de Jovens e Adultos), plataforma criada pelo MEC para identificar pessoas que ainda não foram alfabetizadas ou que não concluíram a educação básica, além de ampliar a divulgação da modalidade EJA nos territórios.

Em Volta Redonda, o trabalho já está em andamento. O município conta atualmente com 103 agentes de cadastro, que atuam na identificação e no encaminhamento da demanda para a Secretaria Municipal de Educação, contribuindo para que mais pessoas retornem à escola.

O cadastro pode ser realizado por qualquer pessoa com 15 anos ou mais que deseje retomar os estudos. Para isso, basta acessar a plataforma CadEJA ou procurar a secretaria de qualquer escola da rede municipal ou da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

Por ser uma ação intersetorial, o CadEJA também contará com a participação de outras secretarias municipais e das subprefeituras, ampliando a rede de atendimento e fortalecendo a busca ativa por jovens, adultos e idosos que desejam reconstruir sua trajetória educacional.

A expectativa é que a iniciativa contribua para ampliar o acesso à educação, promover a inclusão social e garantir novas oportunidades de formação e desenvolvimento para a população de Volta Redonda.