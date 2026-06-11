Unidade do Programa de Saúde Bucal do município fica na Unidade Básica de Saúde da Família do Açude I - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Unidade do Programa de Saúde Bucal do município fica na Unidade Básica de Saúde da Família do Açude IFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 11/06/2026 15:36

Volta Redonda - A comunidade do bairro Açude, em Volta Redonda, recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 11, a nova Clínica Odontológica Eli Câmara. A unidade do Programa de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) fica na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Açude I, mas vai atender moradores de toda a região. A cerimônia contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto; da secretária municipal de Saúde, Márcia Cury; do coordenador de Saúde Bucal do município, Vitor Hugo de Oliveira; do deputado estadual Munir Neto; e do vereador Severiano Câmara, autor da lei que nomeia a clínica.

A nova clínica odontológica conta com quatro consultórios e oferta os serviços de endodontia, cirurgias, prótese, periodontia, odontopediatria e clínica geral, com procedimentos de obturações e limpeza dentária. A equipe de profissionais conta com quatro cirurgiões-dentistas, coordenados por Rodrigo Delfino, além de uma Técnica em Saúde Bucal (TSB) e duas Auxiliares em Saúde Bucal (ASB). O funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O coordenador de Saúde Bucal do município, Vitor Hugo, agradeceu a confiança do prefeito Neto e o empenho da secretária Márcia Cury em tornar essa clínica odontológica realidade. “A nova clínica, assim como as outras unidades do Programa de Saúde Bucal de Volta Redonda, conta com excelentes profissionais, além de material e equipamentos de ponta.”

O prefeito Neto também agradeceu o empenho da secretária Márcia Cury e do Vitor Hugo, em atender a mais esse pedido da comunidade do Açude.

“Essa unidade amplia a assistência na saúde bucal e traz o serviço para mais perto dos moradores da região do Açude, que antes eram atendidos na Clínica Odontológica Concentrada (COC), do Retiro. Esse é mais um passo para nos manter entre os melhores serviços de saúde do país”, falou Neto, lembrando que, em algumas unidades de Saúde Bucal do município, o atendimento foi ampliado para o período entre 17h e 21h.

O prefeito também fez questão de agradecer ao deputado estadual Munir Neto pela parceria com o município na sua atuação na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), e como interlocutor com o Governo do Estado, sempre assegurando recursos para que Volta Redonda avance ainda mais.

“Agradeço também ao vereador Severiano Câmara, parceiro no legislativo municipal, que trouxe o nome de seu pai, um dos primeiros moradores do bairro, para esse importante espaço para a comunidade”, afirmou Neto.

O deputado Munir Neto lembrou que a clínica odontológica é mais um benefício para os moradores do Açude, bairro que conta com duas unidades da Atenção Primária; três escolas da rede municipal de ensino, sendo uma creche, além do Ciep 403 Cívico Militar Maria De Lourdes Giovanetti – colégio do Corpo de Bombeiros; um ginásio poliesportivo; e uma das melhores estruturas de Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Volta Redonda.

“O novo Cras Açude foi implantado quando eu estava à frente da Assistência Social no município e é uma das 35 unidades que ajudam a colocar Volta Redonda como referência nacional. Somos o município do país com maior número de Cras em relação ao número de habitantes”, lembrou Munir, contando mais um benefício que conquistou para o bairro: “conseguimos R$ 100 mil, através de emenda impositiva, para o Colégio Cívico Militar”.

O vereador Severiano Câmara agradeceu ao prefeito Neto pela implantação da clínica odontológica e pela oportunidade de fazer a homenagem ao seu pai. “Eli Câmara foi um dos fundadores do bairro Açude, tendo chegado em um período em que o local ainda era marcado pela ausência de infraestrutura. Com coragem, trabalho e determinação, ajudou a construir a comunidade que hoje se encontra consolidada. Durante mais de 40 anos, residiu no bairro onde constituiu sua família. Permanecendo aqui até falecer, deixando um legado de luta, trabalho e contribuição social. Tenho certeza que ele estaria feliz com mais essa conquista dos moradores”.

O ex-vereador Luis Soró, que integra a Associação de Moradores do Açude, esteve na cerimônia e reforçou que a clínica odontológica atente à demanda dos moradores. “É muito bom que o prefeito mantenha o Orçamento Participativo para definir os investimentos no município. Conseguimos colocar o serviço de saúde bucal como prioridade em 2025 e hoje conquistamos esse espaço tão importante para a comunidade”, falou.

Além dele, também estavam presentes o ex-vereador Hálison Vitorino, que hoje dirige o Departamento de Atenção Primária à Saúde da SMS; e o líder comunitário Alan Cunha, que também já presidiu a associação de moradores do bairro.