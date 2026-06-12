Ferramenta faz parte do projeto Lean nas Emergências do Ministério da Saúde, e vai colaborar com a redução de filas - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Ferramenta faz parte do projeto Lean nas Emergências do Ministério da Saúde, e vai colaborar com a redução de filasFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 12/06/2026 14:25

Volta Redonda - A Prefeitura Municipal de Volta Redonda segue trabalhando para proporcionar à população uma prestação de serviços públicos de qualidade, aliando agilidade e atendimento humanizado. Na área da saúde, a direção do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, adotou a inovadora ferramenta de otimização de atendimentos Fast Track, que integra a metodologia Lean nas Emergências, utilizada pelo Ministério da Saúde em unidades hospitalares de todo o Brasil.

Essa prática tem o objetivo de atender com mais rapidez os pacientes da unidade classificados com baixa complexidade (pulseiras verdes). Isso torna o Pronto Atendimento Adulto mais ágil, desafoga o fluxo interno do hospital e amplia a qualidade do serviço prestado.

Na quinta-feira (11), a diretora-geral do hospital, Márcia Cury, inaugurou o consultório onde serão realizados os atendimentos e explicou os impactos que o sistema causará na rotina do HMMR.

“O Fast Track proporcionará a redução do tempo de permanência dos pacientes com menores comorbidades no hospital. O novo sistema veio para separar esses pacientes e atendê-los com mais agilidade, porque o percentual de pessoas atendidas dentro dessa classificação em uma unidade de emergência representa quase 80%. Com o Fast Track, vamos agilizar esse atendimento e o paciente ficará mais satisfeito”, explicou Márcia.

A médica Gabriela de Oliveira Pires, uma das profissionais do hospital que realizará as consultas na sala Fast Track, elogiou o novo formato de atendimento. “É uma metodologia muito bem elaborada pelo projeto Lean, que está sendo implementado e vai ajudar a desafogar as filas de espera por atendimento, permitindo que mantenhamos a qualidade desses procedimentos”, destacou a médica.

A gerente de enfermagem do Hospital do Retiro, Richele Sales, explica que agora o paciente, que tem o perfil de baixa complexidade, já sai da classificação como Fast Track e segue para o atendimento no consultório específico, onde terá disponível um médico e um técnico de enfermagem para, se necessário, medicar esse paciente no local, minimizando, assim, a sua permanência no hospital.

“Anteriormente, esse paciente, ao necessitar de alguma medicação, iria para outro local e entraria em uma fila com demais pacientes para serem medicados. Com o consultório Fast Track, ele pode receber medicação in loco, otimizando o tempo de atendimento, garantindo agilidade e qualidade assistencial", detalhou Richele.

Metodologia Lean aplicada a área da saúde

A metodologia Lean é um sistema de melhoria de processos que tem como base o tempo e o valor. Ela é estruturada para garantir a execução de fluxos contínuos e reduzir desperdícios. O Ministério da Saúde criou, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (SUS) – Proadi-SUS, o projeto Lean nas Emergências, do qual derivou a ferramenta Fast Track, voltada à melhoria dos atendimentos.