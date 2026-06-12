Ferramenta faz parte do projeto Lean nas Emergências do Ministério da Saúde, e vai colaborar com a redução de filasFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Volta Redonda implanta sistema Fast Track para agilizar atendimentos no Hospital do Retiro
Ferramenta faz parte do projeto Lean nas Emergências do Ministério da Saúde, e vai colaborar com a redução de filas para consultas de pacientes de baixa complexidade
Volta Redonda mobiliza rede de proteção e lança campanha de mapeamento do trabalho infantil
Iniciativa promove ações de conscientização, orientações à população e levantamento de informações para ampliar o combate a essa prática no município
Prefeitura de Volta Redonda realiza cerimônia para famílias de homenageados na Praça Pandiá Calógeras
Complexo Esportivo Maurício Monteiro da Silva, o"Porreca", e Quadra de Tênis José Fausto Ferreira receberam nomes de personalidades que marcaram a história da cidade pelo trabalho público e incentivo ao esporte
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Guarda Municipal e Polícia Civil prendem suspeito de furtar lojas em Volta Redonda
Trabalho conjunto entre equipes da GMVR, Ciosp e 93ª DP permitiu rápida identificação e localização do homem no bairro Eucaliptal
Prefeitura de Volta Redonda amplia vacinação contra a gripe para toda a população
Dose está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Prefeitura de Volta Redonda entrega nova clínica odontológica a moradores do Açude
Unidade do Programa de Saúde Bucal do município fica na Unidade Básica de Saúde da Família do Açude I
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