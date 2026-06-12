Iniciativa promove ações de conscientização, orientações à população e levantamento de informações - Foto: Clara Preta/Smas

Iniciativa promove ações de conscientização, orientações à população e levantamento de informaçõesFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 12/06/2026 16:57

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda deu início, nesta sexta-feira (12), a uma nova etapa da campanha de enfrentamento ao trabalho infantil com o lançamento da ação de mapeamento de casos no município, em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil (12/6). A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e pela Comissão Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil (Competi), tem como objetivo identificar situações de violação de direitos e fortalecer as políticas públicas de proteção à infância e adolescência.

Ao longo do dia, equipes da Assistência Social estiveram em pontos de grande circulação da cidade realizando abordagens educativas, orientando comerciantes e a população, além de distribuir material informativo sobre o tema. A ação também contou com a participação direta da população, que respondeu a um questionário de mapeamento por meio de QR Code disponível em cartazes espalhados pelo município, contribuindo para o levantamento de dados e o aprimoramento das estratégias de enfrentamento ao trabalho infantil.

A coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), Larissa Russoni, destacou a importância da participação da sociedade para a efetividade das ações desenvolvidas. Ela informou, ainda, que notificar situação de trabalho infantil é fundamental para possibilitar atuação de maneira correta junto às crianças e adolescentes e suas famílias.

“Estamos trabalhando para ampliar o conhecimento sobre a realidade local e construir estratégias cada vez mais eficazes de enfrentamento ao trabalho infantil. A participação da população é fundamental para identificarmos situações de vulnerabilidade e garantirmos a proteção integral de nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, reforçou que o enfrentamento ao trabalho infantil depende do envolvimento coletivo.

“O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade. Cada ação de sensibilização ajuda a fortalecer a rede de proteção e a garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos preservados, com acesso à educação, ao lazer e ao desenvolvimento saudável”, disse.

Programação

A programação da campanha teve início no dia 2 de junho, com a reunião da Comissão Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil (Competi), espaço de articulação e planejamento das ações no município. No dia 10, representantes de Volta Redonda participaram do evento “Em campo pela Infância e Adolescência”, realizado no Rio de Janeiro, dentro da campanha nacional “Cartão Vermelho para o Trabalho Infantil”.

As atividades seguem ao longo do mês. No dia 18 de junho, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Retiro promoverá uma roda de conversa com a comunidade sobre conscientização e enfrentamento ao trabalho infantil. Já no dia 19, será realizado, no auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), o seminário de capacitação “Rede que Protege: Cartão Vermelho para o Trabalho Infantil”, voltado aos profissionais da rede municipal de proteção, com foco no aprimoramento da identificação e encaminhamento de casos.

Durante todo o mês, a Secretaria Municipal de Assistência Social continuará promovendo ações de mobilização e divulgação em diferentes equipamentos públicos do município, ampliando o alcance da campanha e reforçando a importância da denúncia. Casos de trabalho infantil podem ser denunciados de forma gratuita e sigilosa pelo Disque 100, canal nacional de proteção dos direitos humanos.

A realização da campanha reforça o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a promoção dos direitos de crianças e adolescentes, fortalecendo a atuação da rede de proteção e incentivando a participação da sociedade na construção de uma cidade mais justa, segura e acolhedora para as novas gerações.