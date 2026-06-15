CER III, que é referência regional, projeta entregar outras 44 nos próximos dias - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

CER III, que é referência regional, projeta entregar outras 44 nos próximos diasFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 15/06/2026 14:32

Volta Redonda - A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), entregou, nesta semana (quarta, quinta e sexta-feira, dias 10, 11 e 12), 12 próteses ortopédicas a pacientes atendidos pela unidade. De acordo com os responsáveis pelo CER III, outras 44 próteses serão entregues nos próximos dias.

A técnica de enfermagem Maria Aparecida, moradora do bairro Santa Cruz, recebeu, na quinta-feira, sua prótese para a perna esquerda e, assim, poderá iniciar o processo de adaptação e voltar a caminhar. Ela elogiou o atendimento recebido de toda a equipe do Centro Especializado e afirmou que espera, com a colocação da prótese, voltar a trabalhar.

“Desde que comecei o tratamento aqui, sou muito bem atendida. Com a colocação dessa prótese, espero dar sequência à minha vida. Quero voltar a trabalhar. Não sei se será possível atuar na minha área, mas pretendo fazer algo e viver bem”, afirmou a paciente.

Além da população de Volta Redonda, o CER III também atende moradores de outros 18 municípios da região Sul Fluminense. Um deles é o frentista José Renato, morador de Barra do Piraí, que recebeu sua prótese para a perna direita. José falou sobre a expectativa para este novo momento de sua vida e torce para que outras pessoas também possam receber suas próteses.

“Vivo uma mistura de ansiedade e medo, porque tudo será novidade e estou me redescobrindo. Tenho certeza que será algo muito positivo e um estímulo ainda maior para voltar a caminhar com dignidade. Por meio do atendimento realizado aqui, espero que não apenas eu, mas todas as pessoas que necessitam recebam suas próteses e possam voltar a andar normalmente”, disse o frentista.

O coordenador do Centro Especializado em Reabilitação, Vladimir Lopes de Souza, destacou o empenho dos profissionais da unidade em auxiliar os pacientes em seus processos de recuperação, e afirmou que é motivo de grande satisfação para toda a equipe entregar as próteses aos atendidos pelo CER III.

“Trabalhamos com muito empenho e carinho diariamente para ajudar os pacientes que atendemos em todas as fases de sua reabilitação. Ficamos muito felizes neste momento em que entregamos as próteses a essas pessoas, que, a partir de agora, passam a ter mais mobilidade para seguir com suas vidas”, destacou Vladimir.

CER III funcionará em novo local

O CER III, que atualmente está localizado próximo à sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no bairro Niterói, terá, dentro de três meses, um novo espaço. Todos os atendimentos passarão a acontecer em um novo local dentro da Arena Esportiva, no bairro Voldac. O coordenador destacou as vantagens que a nova estrutura proporcionará aos processos de reabilitação dos pacientes.

“Nos mudaremos para um novo espaço, onde teremos condições ainda melhores para atender nossos pacientes e tornar cada vez mais eficientes todas as etapas dos processos de reabilitação”, afirmou Vladimir.