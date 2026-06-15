Interessados podem se inscrever até o dia 22 de junho para o preenchimento de 21 vagasFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
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Complexo Esportivo Maurício Monteiro da Silva, o"Porreca", e Quadra de Tênis José Fausto Ferreira receberam nomes de personalidades que marcaram a história da cidade pelo trabalho público e incentivo ao esporte
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