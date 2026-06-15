Interessados podem se inscrever até o dia 22 de junho para o preenchimento de 21 vagas - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Interessados podem se inscrever até o dia 22 de junho para o preenchimento de 21 vagasFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 15/06/2026 14:35

Volta Redonda - O Conselho Municipal dos Direitos Humanos de Volta Redonda (CMDHVR) está com as inscrições abertas até o dia 22 deste mês para representantes da sociedade civil, instituições não governamentais, no âmbito municipal, participarem da eleição de renovação do mandato dos integrantes do CMDHVR na gestão 2026/2029.

Para realizara a inscrição as instituições deverão apresentar a seguinte documentação e informações necessárias: descrição das principais atividades realizadas nos últimos dois anos, relacionadas com a temática dos direitos humanos; currículo simplificado dos representantes (titular e suplente) indicados; ata da reunião que aprovou a indicação dos representantes; ata de criação da entidade. As entidades deverão indicar suas representantes, por escrito, através de ficha de inscrição.

A documentação pode ser encaminhada através do e-mail cmdhvr@gmail.com até o dia 22 de junho de 2026, no horário das 8h às 23h59; ou entregue presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), das 8h às 17h, localizada na Rua Antônio Barreiros, 232, bairro Nossa Senhoras das Graças, em Volta Redonda.

O edital com todas as informações sobre a seleção e com a ficha de inscrição está disponível no jornal oficial do município, o VR em Destaque, edição 2365 publicada no dia 1º de junho de 2026.

Vagas por segmento

O Conselho é composto de 21 representantes da sociedade civil. As vagas serão preenchidas por um representante de entidade ou coletivo de defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+; um das religiões matrizes africana; um representante de entidade de defesa da pessoa idosa; um de entidade de luta por moradia; um de defesa de promoção dos direitos das pessoas em privação de liberdade e egresso do sistema prisional; um de entidade de defesa do meio ambiente; um da promoção da arte e cultura; um de instituição de ensino e pesquisa; um de entidade que atue com dependentes químicos.

Também serão preenchidas com a seguintes representações: um de associação de moradores; dois representantes de entidade de promoção dos direitos da criança, adolescente e da juventude; dois de entidade de combate ao racismo e promoção da igualdade racial; dois de entidade de classe; duas de entidade de defesa dos direitos das mulheres e de enfrentamento à todas as formas de discriminação e violência; dois representantes de entidade de defesa das pessoas com deficiência.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3511-3555 ou pelo e-mail cmdhvr@gmail.com.