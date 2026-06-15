Evento abrirá as comemorações do aniversário de 72 anos de emancipação do município - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento abrirá as comemorações do aniversário de 72 anos de emancipação do municípioFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 15/06/2026 16:01

Volta Redonda - As inscrições para a XXXV edição do Festival de Dança de Volta Redonda, organizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), entraram nesta semana em sua reta final. Os grupos, companhias e escolas de dança têm até sexta-feira (19) para garantir sua participação no evento.

As inscrições podem ser realizadas por meio do e-mail do Festival (festivaldedanca2026@gmail.com) ou entregues pessoalmente na sede da Smel, localizada na Arena Esportiva, no bairro Voldac.

O Festival, que é referência regional, será realizado nos dias 9, 10, 11 e 12 de julho, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A estimativa da secretaria é de que o evento conte com a participação de 85 instituições e cerca de 2 mil bailarinos de oito municípios: Volta Redonda, Pinheiral, Barra Mansa, Porto Real, Quatis, Barra do Piraí, Resende e Angra dos Reis.

Todos os bailarinos receberão certificado de participação, e cada instituição será contemplada com um troféu.

Programação

Nos dias 9 e 10, irão se apresentar grupos de escolas públicas e projetos sociais nas categorias infantil, juvenil e adulto, com início às 16h. Já no dia 11, será a vez de escolas privadas, clubes e academias, nas categorias juvenil e adulto, com início previsto para as 17h.

O evento será encerrado no dia 12, com as apresentações de escolas privadas, clubes e academias na categoria infantil, com início às 15h.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, afirmou que é uma satisfação realizar mais uma edição do Festival de Dança, justamente em um período marcado por diversas celebrações no município.

“É com imensa alegria que vamos abrir as comemorações do aniversário de 72 anos de Volta Redonda com a XXXV edição do Festival de Dança, que será bastante democrático. Costumo dizer que Volta Redonda é a cidade mais dançante do Brasil, pois teremos a participação de crianças, adultos e pessoas da melhor idade”, afirmou Rose.

Preparação para o Festival

Desde maio, a Smel tem promovido, junto à comunidade, eventos que estão servindo como preparação para o Festival de Dança, que acontecerá em julho. Rose Vilela destacou as atividades que vêm sendo realizadas.

“Neste ano, começamos o ‘esquenta’ nos bairros onde temos grupos da melhor idade. Contamos com a parceria da Fundação CSN, que realizou oficinas de baile charme, e também promovemos um workshop de dança contemporânea com Malu Figueirôa, bailarina do Grupo Corpo. Além disso, realizaremos outro workshop com a professora Lissiana Schlick, responsável pela escola República do Movimento, e uma noite de homenagem aos coreógrafos do Festival”, disse a secretária.