Evento abrirá as comemorações do aniversário de 72 anos de emancipação do municípioFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR
Inscrições para o XXXV Festival de Dança de Volta Redonda vão até sexta-feira (19)
Evento acontecerá nos dias 9, 10, 11 e 12 de julho e abrirá as comemorações do aniversário de 72 anos de emancipação do município
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Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação na construção civil
Homens e mulheres interessados podem se inscrever até o dia 3 de julho; capacitações em manutenção, elétrica e pintura predial serão oferecidas no Centro de Qualificação Profissional do bairro Aero Clube
Conselho Municipal dos Direitos Humanos de Volta Redonda abre inscrições para renovação dos conselheiros da Sociedade Civil
Interessados podem se inscrever até o dia 22 de junho para o preenchimento de 21 vagas
Centro Especializado em Reabilitação de Volta Redonda beneficia mais 12 pacientes com próteses novas
CER III, que é referência regional, projeta entregar outras 44 nos próximos dias
Volta Redonda realiza XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no dia 25
Evento acontecerá no Clube Comercial, das 8h às 18h, e reunirá poder público, sociedade civil, crianças e adolescentes para debater propostas e fortalecer políticas públicas
Volta Redonda mobiliza rede de proteção e lança campanha de mapeamento do trabalho infantil
Iniciativa promove ações de conscientização, orientações à população e levantamento de informações para ampliar o combate a essa prática no município
Prefeitura de Volta Redonda realiza cerimônia para famílias de homenageados na Praça Pandiá Calógeras
Complexo Esportivo Maurício Monteiro da Silva, o"Porreca", e Quadra de Tênis José Fausto Ferreira receberam nomes de personalidades que marcaram a história da cidade pelo trabalho público e incentivo ao esporte
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