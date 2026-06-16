Estruturas no Retiro e na Beira-Rio contam com monitoramento 24 horas, novas viaturas e patrulhamento - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Estruturas no Retiro e na Beira-Rio contam com monitoramento 24 horas, novas viaturas e patrulhamentoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 16/06/2026 14:53

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou, nesta segunda-feira (15), duas Bases Avançadas da Ordem Pública, localizadas no bairro Retiro e na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), marcando mais um importante avanço na política municipal de segurança pública. Durante a cerimônia, o município também passou a integrar oficialmente o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que integra os bancos de dados das forças de segurança.

As novas bases são fruto da parceria entre a prefeitura de Volta Redonda e as forças estaduais de segurança e estão integradas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), ampliando a capacidade de monitoramento e resposta às ocorrências em duas regiões com grande circulação de pessoas e atividade comercial da cidade.

Na Avenida Beira-Rio foram instaladas 64 novas câmeras de monitoramento 24 horas, enquanto a região do Grande Retiro passou a contar com câmeras com sistema de reconhecimento facial. Os novos equipamentos reforçam o trabalho ostensivo e preventivo das forças de segurança e permitem maior eficiência no acompanhamento em tempo real de ocorrências.

Os investimentos incluem ainda duas novas viaturas destinadas ao reforço das ações de segurança nas regiões contempladas pelas bases. A Beira-Rio também contará com uma moto elétrica, doada pela Aciap-VR (Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda) em parceria com a Yesu, que será utilizada no patrulhamento da avenida, recentemente contemplada com uma nova iluminação pública.

“Eu tenho um sonho de fazer Volta Redonda a cidade mais segura deste país. A região do Retiro e toda a Beira-Rio terão um olhar ainda mais diferenciado a partir de hoje. Parabéns a todos; e viva a Segurança do nosso estado e a de Volta Redonda”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Outro destaque foi a inauguração de uma base descentralizada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na Beira-Rio, fortalecendo a capacidade de resposta em atendimentos de urgência e emergência e ampliando a estrutura de serviços públicos oferecidos à população.

“É um dia histórico para Volta Redonda que ganhou mais dois equipamentos de segurança pública, além da base descentralizada do Samu, na Beira-Rio. Tudo isso mostra o compromisso que o prefeito Neto tem com a segurança pública e a importância do nosso trabalho em conjunto para trazer benefícios para toda a população. Não tenho dúvidas de que o desejo do prefeito Neto em fazer Volta Redonda a cidade mais segura do país vai se concretizar”, comemorou Munir Neto.

Durante a cerimônia, o subsecretário de Gestão Operacional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), coronel Ranulfo Brandão, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da segurança pública e elogiou o modelo adotado por Volta Redonda.

“Essa base da Ordem Pública é o que muitas vezes falta em alguns municípios. Quando temos ordenamento público, uma secretaria de Ordem Pública, e o apoio da Guarda Municipal, o trabalho da Polícia Militar se torna mais simples. Parabéns pela iniciativa”, afirmou o coronel.

Adesão de Volta Redonda ao Sisp

A programação contou ainda com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, Victor Santos, que junto do prefeito Neto assinou o convênio de cooperação técnica para a inclusão de Volta Redonda no Sisp. Ao lado de Maricá, o município é um dos primeiros do estado a participar do novo sistema, justamente pelo modelo já consolidado de integração entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública, Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil.

Santos explicou que Volta Redonda se destaca pelo uso de tecnologia e pela integração entre as forças de segurança na prevenção e combate à criminalidade, tornando-se referência estadual no setor. Desde 2009, com a criação do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), Volta Redonda é destaque.

“Eu vejo que esse trabalho de integração entre as forças policiais e municipais faz com que a gente tenha esse resultado positivo. Só o Rio de Janeiro que não tinha o Sisp. Todos os outros estados já possuíam. Então, assim como temos feito no estado, a inauguração dessas bases hoje em Volta Redonda representa o investimento no capital humano e na tecnologia em prol da segurança pública”, disse Santos.

A cerimônia reuniu autoridades estaduais e municipais, entre elas a subsecretária executiva de Segurança Pública, Cristina Drongitis; o subsecretário de Operações Integradas da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), coronel PM Maurílio Nunes; o delegado titular da 93ª DP (Delegacia da Polícia Civil), Vinícius Coutinho; o atual e o ex-secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Amauri Pego e Coronel Henrique; as comandantes do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área) e do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Danielle Farias e tenente-coronel Amanda Neves, respectivamente; além de vereadores, moradores, representantes das associações de moradores do Retiro e bairros adjacentes e demais convidados.