Serviço da Semop prioriza a conscientização dos proprietários e contribui para aumento da sensação de segurança - Foto: Divulgação/Semop

Serviço da Semop prioriza a conscientização dos proprietários e contribui para aumento da sensação de segurançaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 16/06/2026 15:17

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, com apoio da Guarda Municipal (GMVR), segue atuando na identificação e retirada de veículos em estado de abandono das vias públicas do município. Entre janeiro e maio deste ano, 228 veículos foram retirados das ruas por meio do serviço, que prioriza a orientação aos proprietários e a solução harmônica antes da adoção de medidas administrativas.

Dos 257 casos registrados no período, 225 veículos foram retirados pelos próprios responsáveis após serem notificados pela equipe da Semop, enquanto apenas três precisaram ser removidos ao depósito público municipal. Outros 29 veículos estavam dentro do prazo de três dias úteis após a notificação de recolhimento para serem retirados pelos próprios proprietários.

Antes da remoção, os proprietários são devidamente notificados e recebem prazo para providenciar a retirada voluntária do veículo. Somente quando não há regularização é que são adotadas as medidas previstas na legislação.

O objetivo principal do serviço é eliminar situações que possam comprometer a segurança e a saúde pública, sempre buscando uma solução harmônica. Por isso, a Semop oferece condições para que o proprietário faça a retirada, inclusive disponibilizando, quando necessário, o guincho da Guarda Municipal para transportar o veículo sem qualquer custo até um local seguro e coberto dentro de Volta Redonda.

Além do aspecto urbanístico, a retirada de veículos abandonados integra a estratégia de segurança primária desenvolvida pela Semop. Carros e motocicletas deixados por longos períodos nas ruas podem servir como esconderijo para ilícitos, abrigo para usuários de drogas, depósito irregular de lixo e criadouro de vetores de doenças, além de contribuir para a sensação de insegurança da população.

As ações são amparadas pelo Decreto Municipal nº 15.601/2019, pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pela legislação civil vigente. Denúncias sobre veículos em estado de abandono podem ser feitas pelos telefones 153, da Guarda Municipal, e 156, da Central de Atendimento Único (CAU).