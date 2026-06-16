Ação faz parte das atividades do mês do Meio Ambiente e tem como objetivo reforçar a conscientização ambiental - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Ação faz parte das atividades do mês do Meio Ambiente e tem como objetivo reforçar a conscientização ambientalFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 16/06/2026 17:06

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda realizou nesta terça-feira (16) mais uma atividade em alusão ao Mês do Meio Ambiente. A ação consistiu no plantio de árvores frutíferas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Belo Horizonte, reunindo servidores e moradores em um momento de conscientização e valorização das práticas sustentáveis.

A iniciativa surgiu como parte da programação especial desenvolvida pela SMMA ao longo do mês de junho e teve como principal objetivo promover a conscientização ambiental e fortalecer o compromisso da comunidade com a preservação dos recursos naturais.

Usuária do Cras Belo Horizonte, Neuza Maria da Silva participou da atividade e destacou a importância da iniciativa para a comunidade.

“Eu achei muito importante participar, porque é uma coisa que não tinha no nosso Cras e hoje tem. Fico feliz de vir participar. Em todas as atividades que acontecem no Cras eu procuro estar presente. É muito bom. A árvore traz proteção para as casas, traz sombra para as pessoas. Eu acho lindo”, disse.

“Mais do que o simples ato de plantar, a ação simboliza um investimento no futuro. Cada muda representa uma contribuição para a melhoria da qualidade do ar, o aumento da biodiversidade e a construção de espaços mais agradáveis, saudáveis e acolhedores para a população atendida pelo Cras e moradores do entorno”, destacou o subsecretário de Meio Ambiente, Anderson Azevedo.

Programação segue até o fim de junho

As atividades do Mês do Meio Ambiente promovidas pela SMMA continuam ao longo de junho com ações de educação ambiental, conscientização e preservação dos recursos naturais em diferentes pontos da cidade.

Na quinta-feira (18), a partir das 13h, crianças e adolescentes usuários do Cras Mariana Torres participarão de uma visita técnica seguida de caminhada na Fazenda do Ingá.

Já nos dias 23, 24 e 25, a Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), na Ilha São João, receberá um curso de conscientização sobre descarte irregular de resíduos e coleta seletiva. As atividades serão realizadas em dois períodos: das 9h às 11h30 e das 13h às 17h30.

No dia 26, a SMMA promoverá uma blitz ecológica no bairro Aterrado, levando informações e orientações sobre a importância da preservação ambiental. No dia 27, em parceria com o grupo de motociclistas Falcões de Aço, será realizado o plantio de espécies arbóreas às margens do Córrego Brandão, próximo ao Colégio Arco Verde (Unidade Macedo Soares), na Vila Santa Cecília.

A programação do Mês do Meio Ambiente será encerrada no dia 30, às 15h, com uma palestra sobre descarte irregular de lixo na Igreja Batista da Vila Santa Cecília. A iniciativa busca ampliar o debate sobre sustentabilidade e incentivar a adoção de práticas ambientalmente responsáveis pela população.